الامارات | سكان الامارات يشاهدون الليلة خسوف القمر

شكرا لقرائتكم خبر عن سكان الامارات يشاهدون الليلة خسوف القمر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إبراهيم الجروان، إنه بإمكان سكان الامارات مشاهدة الخسوف الجزئي للقمر بالعين المجردة من اَي مكان، اليوم بدء من منتصف الليلة وحتى الساعة الثالثة فجراً بتوقيت الامارات.

وذكر الجروان أن الخسوف الجزئي سيكون بنسبة 66% للقمر ويشاهد في الجزيرة العربية اليوم وغداً، حيث ستبدأ ظاهرة الخسوف بمرحلة دخول القمر في منطقة شبه ظل الأرض بتوقيت الإمارات الساعة 22:44 فيما سيشاهد الخسوف الحقيقي مع دخول القمر في منطقة ظل الأرض من الساعة 00:02 إلى 02:59 من فجر 17 يوليو و تكون ذروتها الساعة 01:31 ..لتنتهي الظاهرة الساعة 04:17.

وأشار إلى أن ظاهرة شبه الظل غير مميزة بسهولة يكون فيها خفوت ضوء القمر بشكل طفيف.