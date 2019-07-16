حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بتعديل قانون إنشاء المجلس الاستشاري للإمارة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2019م، بتعديل القانون رقم 3 لسنة 1999م، بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

ونص المرسوم بقانون على أن يُستبدل بنصوص المواد (3، 12) من القانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، النصوص الآتية: المادة (3) يتكون المجلس الاستشاري من خمسين عضواً من ذوي الرأي والكفاءة والخبرة يتم اختيار نصفهم عن طريق الانتخابات التي يُنظّمها مرسوم أميري، ويُعيّن الحاكم نصفهم الآخر.

وحسب المادة (12) لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الاستشاري وعضوية المجلس الوطني الاتحادي أو المجلس التنفيذي أو المجالس البلدية أو مجالس الضواحي والقرى أو أي وظيفة في الحكومة.

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ويُبلّغ المجلس الاستشاري للإمارة فور انعقاده بهذا المرسوم بقانون.

ويُعمل بهذا المرسوم بقانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، ويُلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.