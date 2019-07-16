الامارات | عامل نظافة يسرق حقيبة "شرطية"

شكرا لقرائتكم خبر عن عامل نظافة يسرق حقيبة "شرطية" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة الجنايات في دبي، اليوم، قضية عامل نظامة (26 سنةً) في أحد مراكز الشرطة، بتهمة سرقة مبلغ 1900 درهم، من حقيبة شرطية، تعمل في المركز نفسه.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة في دبي، بأن المجني عليها تعمل في قسم خدمة المتعاملين، وفي يوم الواقعة كُلِّفت باستلام "البدالة"، فتركت حقيبتها على مكتبها، للقيام بهذه المهمة، وعند عودتها إلى مكتبها في مساء اليوم ذاته تفقدت محتويات حقيبتها، فاكتشفت اختفاء مبلغ 1900 درهم منها.

وأشارت التحقيقات إلى أن المجني عليها أبلغت الضابط المناوب في المركز، وبمراجعة الكاميرات في المكان تبين أن المتهم (عامل النظافة) هو الذي سرق الأموال، إذ أظهرته الكاميرات أثناء وضع يده داخل الحقيبة واستخراج المبلغ المسروق منها.

ولفت التحقيقات إلى أن المتهم اعترف بما ارتكبه من جريمة السرقة، وعند تفتيش سكنه عُثر على مبلغ 1870 درهم.