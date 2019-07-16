قرقاش يلتقي وزير خارجية جامبيا

التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم الثلاثاء، معالي مامادو تانجارا وزير خارجية جامبيا، وتم بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية جامبيا، ونتائج المحادثات الرفيعة التي أجراها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع فخامة آداما بارو رئيس جامبيا خلال زيارته إلى الدولة والتي ركّزت على توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.



وبحث معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية مع الوزير الضيف خلال اللقاء، الذي جرى في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي، مجالات تنمية وتعزيز التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وجمهورية جامبيا.

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