طيران الامارات تعتزم إطلاق خدمة إلى مكسيكو سيتي عبر برشلونة

أعلنت طيران الإمارات اليوم عن خطط لإطلاق خدمة يومية من دبي إلى مطار مكسيكو سيتي الدولي عبر مدينة برشلونة الإسبانية، وذلك اعتباراً من 9 ديسمبر (كانون الأول) 2019. وسوف تتيح الخدمة الجديدة للعملاء السفر بين إسبانيا والمكسيك بسهولة وراحة، ولن يحتاج مواطنو هاتين الدولتين ومواطنو دولة الإمارات إلى تأشيرات للسفر إلى أي من الدول الثلاث.

وسوف تخدم طيران الإمارات رحلاتها اليومية على الخط الجديد بطائرات من طراز بوينج 777-200LR التي توفر 38 مقعداً في درجة رجال الأعمال بتوزيع 2-2-2 و264 مقعداً في الدرجة السياحية. كما توفر هذه الطائرة طاقة شحن تصل إلى 14 طناً من البضائع، ما سيفتح مجال الوصول إلى مزيد من الأسواق العالمية أمام الصادرات المكسيكية، مثل الأفوكادو والتوت والمانغو، وقطع غيار السيارات والإمدادات الطبية. وتشغل "الإمارات للشحن الجوي" خدمة إلى مكسيكو سيتي منذ عام 2014، ونقلت في العام الماضي أكثر من 22500 طن من البضائع الصادرة والواردة على هذا الخط.

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: "نحن متحمسون لإطلاق خدمة جوية يومية بين دبي والمكسيك، ما يعد عنصراً حيوياً لتطوير السياحة والأعمال والعلاقات الثقافية. وسوف تساهم الخدمة الجديدة في تسهيل حركة التجارة، خصوصاً في المنتجات ذات القيمة العالية وسريعة العطب، من خلال سعة الشحن الكبيرة على طائراتنا. كما نتوقع أن توفر رحلاتنا اليومية، على طائرات البوينج 777-200LR التي خضعت مؤخراً لعمليات تحديث شاملة، دعماً كبيراً لحركة السياحة في الاتجاهين".

وقدم السير تيم كلارك جزيل الشكر إلى سلطات الطيران المدني والمطارات وهيئات السياحة في كل من إسبانيا والمكسيك على دعمهم الخدمة الجديدة. وأضاف قائلاً: "نظراً لوقوع مطار مكسيكو سيتي في مكان مرتفع، فإن من غير الممكن تشغيل رحلة من دبي إلى هناك من دون توقف، لذا وجدنا أن برشلونة خيار طبيعي للتوقف. ويسعدنا أن نقدم رحلات مباشرة بين المدينة الإسبانية ومكسيكو سيتي، علما بأن شركات الطيران الأخرى أهملت هذا الخط طويلاً، ولا يزال يعاني من نقص الخدمات على الرغم من الطلب القوي من العملاء. ونحن نتطلع إلى تقديم منتجاتنا الفريدة وخدماتنا الحائزة جوائز للمسافرين".

وأكد وزير السياحة المكسيكي ميغيل توركو ماركيز، دعم بلاده الخدمة الجديدة. وقال: "تستجيب هذه الخدمة دبي- برشلونة- مكسيكو سيتي، التي طال انتظارها، لخطط حكومتنا السياحية الرامية إلى فتح أسواق جديدة وتعزيز التواصل مع الشرق الأوسط. ونحن نتطلع إلى استقبال مزيد من السياح من هذا الجزء من العالم".

ورحب مدير عام هيئة الطيران المدني المكسيكية رودريغو فاسكويز بالإعلان عن الخدمة الجديدة. وقال: "سوف تصبح طيران الإمارات الناقلة رقم 43 التي تشغل رحلات دولية إلى المكسيك، وسوف يشكل إطلاق هذه الخدمة مساهمة مهمة لتوسيع شبكتنا للتواصل مع العالم من خلال إضافة رحلات يومية إلى دبي وما بعدها".

تعد مكسيكو سيتي، التي ستصبح أول وجهة لطيران الإمارات في المكسيك، أكبر مدينة في البلاد والأعلى كثافةً سكانية في أميركا الشمالية. كما تعتبر العاصمة المكسيكية واحدة من أهم المراكز الثقافية والمالية في الأميركتين، وتستأثر بنحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي المكسيكي. وتقع المدينة في وادي المكسيك على ارتفاع 2240 متراً، وتشتهر بمركزها التاريخي المعروف باسم "زوكالو" Zocalo، وهو مدرج على لائحة اليونسكو لمواقع التراث العالمي الجديرة بالحماية. كما تحظى مكسيكو سيتي بمكانة مهمة كمدينة تجارية وصناعية، خصوصاً في صناعة السيارات والمستلزمات الطبية والصناعات الدوائية.

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وتحظى المكسيك بإقبال كبير كوجهة شهيرة للمسافرين من رجال الأعمال والسياح من مختلف مناطق العالم، لا سيما من دولة الإمارات العربية المتحدة وإسبانيا والهند وباكستان وسنغافورة ومصر ولبنان. وتضم المكسيك أيضاً جاليات تعود أصولها إلى منطقة الشرق الأوسط، وسوف تتيح خدمة طيران الإمارات المنتظرة لأفراد هذه الجاليات التواصل بسهولة مع بلدانهم الأصلية.

وأصبحت دبي أيضاً وجهة مفضّلة للمكسيكيين. وتُظهر أرقام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي أن أعداد المكسيكيين الذين زاروا دبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية سجّلت نمواً بنسبة 32% مقارنةً بالفترة ذاتها من السنة الفائتة.

ويمكن لركاب طيران الإمارات حجز برنامج "التوقف في دبي" الذي يتيح لهم المكوث في دبي لبضعة أيام وهم في طريقهم إلى واحدة من أكثر من 140 وجهة. وتوفر دبي لزوارها كل شيء، من جولات المدن والسفاري الصحراوي إلى الشواطئ والفنادق العائلية، وحتى منحدرات التزلج في مول الإمارات. وأصبحت دبي رابع أكثر المدن زيارة في العالم، حيث تشتهر بعمارتها المتميزة ومرافقها الخدمية والترفيهية الراقية ومناسباتها الثقافية والرياضية المتنوعة على مدار العام. كما يستطيع المسافرون أيضاَ التوقف في برشلونة وهم في طريقهم من دبي إلى المكسيك أو العكس.

واعتباراً من 9 ديسمبر (كانون الأول) 2019، سوف تغادر الرحلة "ئي كيه 255" مطار دبي الدولي في الساعة في الساعة 3:30 فجراً وتصل إلى برشلونة في الساعة 8:00 صباحاً، ثم تغادرها في الساعة 9:30 صباحاً لتصل إلى مكسيكو سيتي في الساعة 4:15 عصراً. أما رحلة العودة "ئي كيه 256"، فتقلع من مكسيكو سيتي في الساعة 7:40 مساءً وتصل إلى برشلونة في الساعة 1:35 من بعد ظهر اليوم التالي، ثم تغادر برشلونة في الساعة 3:15 عصراً لتهبط في دبي في الساعة 00:45، اي بعد منتصف الليل بخمس وأربعين دقيقة، ما يوفر للركاب مواصلة سفرهم بسهولة مع فترات انتظار قصيرة إلى العديد من الوجهات في الهند وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط.

وسوف يتاح لركاب طيران الإمارات اختبار مقصورتي الدرجتين السياحية ورجال الأعمال الجديدتين، حيث يحظون بمستويات راقية من الراحة والرعاية من أفراد أطقم الخدمات الجوية على اختلاف جنسياتهم. كما يستمتعون بأكثر من 4000 قناة مسموعة ومرئية يوفرها نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، تعرض أحدث الأفلام والموسيقى والألعاب، بالإضافة إلى خدمات الطعام والشراب المتفوقة.