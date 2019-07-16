توماس فوهر رئيساً تنفيذياً جديداً وجوناس برينفالد نائباً للرئيس التنفيذي

عيّن مجلس الإشراف في شركة "غروهي آي جي" توماس فوهر رئيساً تنفيذياً جديداً لشركة "غروهي آي جي". كما سيشغل جوناس برينفالد الذي يتولّى حالياً منصب الرئيس التنفيذي لقسم المبيعات، منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة "غروهي آي جي" وسينضم إلى المجلس التنفيذي لشركة "غروهي". وسيبقى كلّ من مايكل ماجر المدير التنفيذي لقسم الموارد البشرية والتنظيم، وستيفان جيسينج المدير المالي أعضاء في المجلس التنفيذي لشركة "غروهي". هذه التعيينات دخلت حيّز التنفيذ فوراً وتأتي عقب استقالة مايكل روتركوس الرئيس التنفيذي لشركة "غروهي"، والرئيس التنفيذي لشركة ليكسيل لتكنولوجيا المياه في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وحول الموضوع، قال بيجوي موهان، الرئيس التنفيذي لشركة ليكسيل العالمية: "يمكن لشركة "غروهي" أن تفخر بالنمو التميّز الذي حققته في الماضي. واليوم، نقوم بتكييف هيكلنا التنظيمي لنضان النمو المستمر في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يسرني أن أعلن عن تعيين توماس فوهر رئيساً تنفيذياً جديداً لشركة "غروهي". إنه قائد ناجح في مجال العمليات والتكنولوجيا وسيساهم في إنجاح عملية دمج الأصول التي تملكها شركة "غروهي" في التصنيع والتكنولوجيا ضمن بصمة ليكسيل العالمية".

وإضافة إلى هذه التغييرات، تم تعيين جوناس برينفالد نائباً للرئيس التنفيذي لشركة "غروهي آي جي" والرئيس التنفيذي لشركة لشركة ليكسيل لتكنولوجيا المياه في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيكون مسؤولاً عن تنمية أعمال "غروهي" في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع الاستفادة من القدرات والأصول والعلامات التجارية العالمية لشركة ليكسيل. ويضيف موهان: "يسرّني انضمام جوناس إلى فريق القيادة في "غروهي" ليتولّى أعمال شركة ليكسيل لتكنولوجيا المياه في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فهو سيلعب دوراً أساسياً في دفع عجلة النمو في "غروهي". والأبرز هو توطيد أواصر علاقاتنا مع العملاء والاستفادة بشكل أفضل من إمكانات شبكتنا الواسعة في مختلف أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا."

بعد أكثر من إثنتي عشرة سنة، غادر مايكل روتركوس الرئيس التنفيذي لشركة "غروهي" بناءً على طلبه. ومنذ انضمامه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2006، شجّع مايكل راوتركوس على إضفاء الطابع الاحترافي على المبيعات وساهم في تطوير الشركة- بدايةً كرئيس لقسم المبيعات في منطقة أوروبا الوسطى ثم كمدير عام لشركة "جروهي" ألمانيا ثم شغل منصب الرئيس لمنطقة أوروبا منذ يونيو (حزيران) 2009. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2011 ، أصبح الرئيس التنفيذي لقسم المبيعات في شركة "غروهي آي جي" وتولّى مناطق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والأمريكتين. وفي العام 2015، تمّ تعيين مايكل رئيساً تنفيذياً لشركة "غروهي". وتحت قيادته، شهدت "غروهي" نمواً في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدّل ضعفي نمو السوق خلال السنوات الخمس الماضية - بفضل الابتكار التكنولوجي وطرح الحلول المتكاملة للحمامات. وبفضل حلول "إنترنت الأشياء"، تصدّرت "غروهي" الآن القطاع. وختم موهان بالقول: "نشكر مايكل روتركوس على التزامه الذي شكّل أساساً لقوة "غروهي" الابتكارية ونجاحها المطّرد. فتحت قيادته، باتت "غروهي" رائدة عالمياً في هذا القطاع".