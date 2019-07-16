دائرة التخطيط العمراني والبلديات تنجز عمليات الربط مع خدمة الهوية الرقمية للدخول الاتحادي الموحد...

سجلت دائرة التخطيط العمراني والبلديات سبقاً وريادة جديدة على مستوى إمارة أبوظبي وذلك من خلال إنجازها مشروع الربط مع خدمة الهوية الرقمية (UAE PASS) للدخول الاتحادي الموحد، والذي يمثل الجيل المطور من خدمات منصة الخدمات الرقمية (Smart Pass).

من جانبه أكد سعادة محمد الخضر الأحمد رئيس لجنة التكنولوجيا والمدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في دائرة التخطيط العمراني والبلديات أن مشروع ربط التطبيق الذكي مع خدمة "الدخول الذكي (Smart Pass) يندرج ضمن الهوية الرقمية المعتمدة في دولة الامارات "الهوية الرقمية UAE PASS" والذي تم اعتماده ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة خلال (الدورة الثانية) 2019-2018.

وأضاف أن مبادرة "الهوية الرقمية UAE PASS" تهدف إلى إلغاء الحضور الشخصي للمتعاملين إلى مقرات المؤسسات الخدمية من خلال استخدام الهوية الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يعد وسيلة آمنة للتوثيق واعتماد المعاملات الرقمية، ويساهم في تحويل التعاملات الالكترونية إلى عملية رقمية بالكامل، وتوثيق جميع المعاملات رقمياً في القطاعين العام والخاص.

وقال سعادة محمد الخضر: إن من شأن تطبيق (UAE PASS) إلى جانب كونه أول هوية وطنية رقمية يشمل جميع المواطنين والمقيمين وضيوف الدولة، فإن هذا التطبيق يتيح إمكانية وصول المتعاملين إلى منصات الخدمات الخاصة بالمؤسسات الاتحادية على مستوى الدولة، والمحلية على مستوى كل إمارة، إلى جانب خدمات القطاع الخاص مستقبلاً ، كما يقدم هذا التطبيق بدائل مرنة وعملية وسهلة عبر التقنيات الحديثة وأدوات التواصل مثل الهواتف المتحركة الذكية، وذلك دون متطلبات إدخال البيانات وكلمة المرور أو أسماء المتعاملين.

وأشار محمد الخضر أن الهوية الرقمية الجديدة تحقق العديد من الفوائد الإيجابية منها تحقيق هوية رقمية موحدة، وتسجيل الدخول عبر الهواتف الذكية، والتوقيع الرقمي للمستندات، مشيراً أن الهوية الرقمية تتمتع بخصائص أمان منها إيجاد بنية تحتية وطنية لشهادات الأمان، وكون الهوية متوافقة مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى تخزين عالي الأمان لمفاتيح التشفير.

وأضاف أن دائرة التخطيط العمراني والبلديات تواصل تطوير إمكانياتها التقنية والتكنولوجية وتوظيفها للارتقاء بخدمة المتعاملين والمجتمع والتنمية ومن هذا المنطلق يأتي إنجاز الربط مع خدمة (UAE PASS)، لتعزيز قدرات الدائرة في تقديم خدمات تتوافق مع تطلعات المتعاملين ووفقا لأسرع البرامج وأبسطها وأكثرها سهولة في الاستخدام.