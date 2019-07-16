بوش تطلق في منطقة الشرق الأوسط مجموعةً جديدةً من كاميرات المراقبة الثابتة التي تحقق وفورات في الوقت...

تواصل شركة ’بوش‘ توظيف أحدث التقنيات والابتكارات لتعزيز أداء أنظمتها الأمنية وتوفير ميزات عالية الجودة للمستخدمين. ويتجسد هذا الأمر بوضوح من خلال إطلاق مجموعتها الأحدث من كاميرات المراقبة الثابتة FLEXIDOME IP starlight 8000i التي تمثل مفهوماً ثورياً يمكّن المستخدمين من تحقيق وفورات تصل حتى 75% من الوقت المطلوب لأنشطة الإعداد المسبق والتركيب واختبارات بدء التشغيل والإعداد اللاسلكي عن بعد. وتعتبر المجموعة الجديدة أحدث ابتكارات الشركة التي تهدف لتوفير مزايا متقدمة في مجال أمن المباني وإدارة المرافق. وتتيح مجموعة الكاميرات الجديدة إمكانية التقاط صور تفصيلية في ظروف الإضاءة غير المواتية إلى جانب قدرات تحليل البيانات لتعزيز مستويات الأمن وتوفير معلومات الأعمال.

ويتيح مفهوم FLEXIDOME إمكانية إعداد الكاميرا بثلاث خطوات بسيطة: تركيب قاعدة التثبيت وتوصيل الكابلات وتوصيل وحدة الكاميرا. كما تمكن وظيفة بدء التشغيل والإعداد اللاسلكي عن بعد المبتكرة فني التركيب من إنجاز العمل بصورة أكثر ذكاءً. وبحسب الإجراءات الحالية لبدء تشغيل واختبار الكاميرات، يتعين على فني التركيب صعود ونزول السلالم بشكل متكرر أو استئجار معدات رفع للوصول إلى الكاميرات المثبتة في مناطق مرتفعة. ولكن مع الكاميرا الجديدة، يمكن إجراء عمليات الاختبار وبدء التشغيل بصورة لاسلكية تماماً.

ويمكن تثبيت تطبيق Bosch Project Assistant على أي جهاز لوحي أو هاتف ذكي يدعم ميزة التوصيل اللاسلكي لاستخدامه في ضبط زاوية الكاميرا والحصول على مجال الرؤية المطلوب دون لمس الكاميرا أو العدسة. وفي حال تطلب الأمر إجراء أي تعديلات بعد التثبيت، على سبيل المثال عند اعتماد مخطط جديد للمتجر أو تغيّر المناطق ذات المخاطر العالية، يمكن إجراء هذه التعديلات عن بُعد عقب عملية مصادقة آمنة، ما يوفر الوقت والجهد والموارد.

وتشتمل الكاميرات الجديدة أيضاً على قدرات مدمجة لتحليلات الفيديو الذكية مع وظيفة تدريب الكاميرا، والتي تعتبر أحدث ابتكارات تحليلات الفيديو، وذلك بفضل تكنولوجيا "تعلم الآلة" في كاميرات ’بوش‘. وتمكّن هذه الوظيفة المبتكرة أخصائيي تكامل الأنظمة من تخصيص تحليلات الفيديو المدمجة من ’بوش‘ لاكتشاف الأجسام أو الحالات الأكثر أهميةً بالنسبة لعملائهم. وباستخدام هذه الوظيفة، يمكن تدريب كاميرات الفيديو على التعرف على الأجسام الثابتة أو اكتشاف حالات معينة بدلاً من الاعتماد على تقنية اكتشاف الحركة فقط.

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وتشتمل مجموعة الكاميرات الجديدة أيضاً على تكنولوجيا starlight من ’بوش‘، التي تمت إضافتها كوظيفة قياسية مدمجة، الأمر الذي يساهم في توفير مستويات أعلى من الدقة ومعدلات الإطارات إلى جانب الأداء المعزز للمدى الديناميكي وحساسية الضوء. وتتيح كافة طرازات المجموعة تسجيل الفيديو بدقة HD 1080p و6 ميجابكسل ودقة 4K فائقة الوضوح من أجل توفير مستويات استثنائية من التفاصيل حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة. ويمكن رصد الأجسام سريعة الحركة بكل سهولة مع إمكانية تسجيل الفيديو بسرعة تصل حتى 60 إطاراً في الثانية، في حين تعمل مستويات المدى الديناميكي العالي التي تصل حتى 134 ديسيبل على تعويض النقاط المظلمة والساطعة في المشهد.

وبفضل الغطاء الخارجي المزدوج عالي الجودة والمقاوم للمياه وفق معيار IP66، توفر الكاميرا مستويات إضافية من الحماية ضد التآكل، وقدرات مقاومة التخريب من مستوى IK10+، ودرجات حرارة تشغيلية تتراوح بين -50 و+60 درجة مئوية. ولهذا، تعتبر مجموعة كاميرات FLEXIDOME IP starlight 8000i الجديدة خياراً مناسباً للتطبيقات الداخلية والخارجية على حد سواء.