جلعاد ـ
تنظم كلية إدارة الأعمال في جامعة عجلون الوطنية مؤتمرها العلمي الدولي المحكم الرابع يوم الاثنين القادم الموافق: 22- 24 من شهر تموز الحالي في رحاب الجامعة بمشاركة عدد من جامعات الدول العربية والأجنبية تحت عنوان "المشروعات الصغيرة" التنمية, التمكين, التحديات.
وقال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمود الروسان أن المؤتمر يشكل نقلة نوعية في إطار العنوان الذي يحمله, لافتا لحرص الجامعة على تعزيز التواصل مع شقيقاتها في الدول العربية والجامعات الصديقة من اجل إثراء تجربتها والولوج بها إلى مراحل متقدمة من خلال الاستفادة من خبرات الجامعات الشقيقة والصديقة.
وبين الدكتور الروسان انه ستقام على هامش المؤتمر وقبيل انعقاده خلال يومي 20- 21 من تموز مجموعة من ورش العمل تستهدف المشروعات الصغيرة للأشخاص الحاليين أو المهتمين بإقامتها ضمن محاور تسويق المنتجات الصغيرة ودراسة الجدوى الاقتصادية لها وتمويلها والجهات المانحة وإدارة المشروعات الصغيرة.
ويترأس الأستاذ الدكتور الروسان اللجنة العلمية ويترأس الأستاذ الدكتور علي الزعبي عميد كلية الادارة لجنتي الإشراف والتحضيرية بعضوية عدد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين في الجامعة.
ويشمل المؤتمر الضخم على 83 ورقة عمل، تقدم بها مشاركون من عدة دول عربية وهي الأردن وفلسطين وعمان والعراق وسوريا ولبنان والجزائر وتونس وليبيا ومصر والمغرب.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤتمر علمي دولي رابع ينعقد في "إدارة الإعمال" بجامعة عجلون الوطنية الاثنين القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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