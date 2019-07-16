الامارات | «الخارجية» تدعو المواطنين إلى التطعيم من «الحمى الصفراء» عند السفر إلى إفريقيا وأميركا الجنوبية

شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية» تدعو المواطنين إلى التطعيم من «الحمى الصفراء» عند السفر إلى إفريقيا وأميركا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نبهت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عبر خدمة «تواجدي»، المواطنين إلى ضرورة التطعيم الواقي من الحمى الصفراء عند السفر إلى إفريقيا وأميركا الجنوبية قبل 10 أيام من السفر.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن الحمى الصفراء مرض نزفي فيروسي حاد، ينتقل عن طريق البعوض المُصاب بالعدوى، ويوجد في 47 بلداً في العالم، منها 34 بلداً في إفريقيا، و13 بلداً في أميركا الوسطى والجنوبية.

وحذرت المنظمة، بحسب ما جاء على موقعها الإلكتروني، من أنه قد يجلب المسافرون الذين يزورون بلاداً تتوطن فيها الحمى الصفراء المرض إلى بلدان خالية منه، ويتعين على الكثير من البلدان، للحيلولة دون وصول المرض إليها، أن تطلب إثباتاً بالحصول على التطعيم قبل إصدار تأشيرة الدخول.

وحرصت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عبر خدمة «تواجدي»، على توعية المواطنين المسافرين إلى الخارج، بضرورة الاحتفاظ بأرقام الطوارئ، مع الاحتفاظ برقم مركز الاتصال (97180044444+).