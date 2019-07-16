كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن مطعم بيرغر شهير عالمياً يفتتح فرعاً في دبي
من المنتظر أن يفتتح مطعم ذا بوتشر الشهير عالمياً والذي يقدم أشهى وجبات البيرغر فرعاً له في دبي مارينا قريباً.
بدأ ذا بوتشر في أمستردام في عام 2012، قبل أن يكتسب سمعة جيدة في جميع أنحاء العالم. ولديه الآن فروع في برلين وإيبيزا، مع افتتاح فرع جديد في دبي.
وفي حين لم يتم الإعلان عن موعد الافتتاح الرسمي، يمكن توقع 17 نوعاً من البيرغر من خلال قائمة مطعم أمستردام، بحسب موقع واتس أون.
ويبدو أن المطعم يتميز بتصميمات داخلية بسيطة للغاية، مع قضبان وطاولات من الصلب غير القابل للصدأ.
وقال داني بلانتر، مؤسس شركة الضيافة التي تقف وراء الافتتاح: “سيجذب المطعم مزيجًا نابضًا بالحيوية من محبي الطعام والعائلات وعشاق المطاعم والزوار والمقيمين”.
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