كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف تشاهد كوكب زحل في سماء الإمارات؟

هل تريد أن ترى كوكب زحل في السماء؟ لا تحتاج إلى منظار مجهر أو منظار كبير لرؤيته. يمكنك أن تراه بدلاً من ذلك بالعين المجردة.

وبمجرد الخروج من منزلك، والوقوف في الشرفة يمكنك الحصول على رؤية واضحة للسماء أو الخروج بشكل أفضل إلى الشوارع والبحث نحو الغرب.

زحل هو الأقرب إلى الأرض في الوقت الحالي، وبالتالي، فهذا هو الوقت الأمثل لرؤيت في السماء. ووفقًا لنزار حزام سلام، عضو مجمع الفلك العربي وعلوم الفضاء، سيكون زحل مرئيًا للعين المجردة حتى شهر سبتمبر، حيث أنه الأقرب إلى الأرض. وقال سلام “حلقات زحل مشرقة هذا الشهر”.

وأضاف سلام: “زحل يتعارض مع الشمس. هذا يعني أنه سيرتفع في الشرق مباشرة بعد غروب الشمس في الغرب. في الواقع بعد عشر دقائق من غروب الشمس، سترى زحل يتصاعد. وعندما يكون زحل في مواجهة الشمس، فهذا هو أفضل وقت لمشاهدته من الأرض”.

وقال سلام إن هناك ظاهرة سماوية مثيرة للاهتمام تحدث في السماء ليلة الثلاثاء (16 يوليو). “إلى جانب حقيقة أن كوكب زحل والأرض والشمس يقعان جميعًا في خط مستقيم واحد، ستشهد الإمارات أيضًا كسوفًا جزئيًا للقمر”.

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وقال سلام: “سنرى اكتمال القمر، وفي أمريكا الجنوبية، سيكون بمقدور الناس رؤية القمر يمر مباشرة أمام كوكب زحل “. مضيفًا أن هذا الحدث السماوي المثير يتزامن مع الذكرى الخمسين لمهمة أبولو 11 التاريخية، بحسب غلف نيوز.

يمكن لأولئك الذين يعيشون في أبوظبي أن يشاهدوا هذه الظاهرة السماوية في الكورنيش حيث يقوم سلام بإعداد شاحنته المتنقلة لهذا الحدث. “لدي تلسكوب هائل داخل شاحنتي المتنقلة حيث يمكن للناس رؤية زحل والكسوف القمري. بالإضافة إلى ذلك، سوف أقوم بإعداد أربعة تلسكوبات خارج الشاحنة ليتمكن المزيد من الناس من مشاهدة هذه الظاهرة.

ووفقًا لرئيس مجلس إدارة مجموعة دبي لعلم الفلك حسن الحريري، فإن الكسوف الجزئي للقمر المرئي من الإمارات سيستمر لأكثر من خمس ساعات.

ووفقًا لسلام، سيظهر كسوف القمر الجزئي التالي في الإمارات في مايو 2022.