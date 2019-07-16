كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن وظائف جديدة برواتب تصل إلى 20 ألف درهم في الإمارات

كشفت دراسة أجرتها شركة التوظيف الخليجية GulfTalent عن نمو بنسبة 9 في المائة في قطاع التوظيف بدولة الإمارات في عام 2019. ويستند هذا إلى أن 36 في المائة من جميع الشركات التي شملها الاستطلاع تخطط لزيادة عدد الموظفين هذا العام، مقابل 27 في المائة تخطط لتخفيض عدد الموظفين و 37 في المائة لا ترغب بإجراء أي تغيير.

وفيما يلي بعض فرص العمل المتاحة في الإمارات برواتب تصل إلى 20.000 درهم بحسب صحيفة خليج تايمز:

1-ممارس عام

الصناعة: الرعاية الصحية

مكان الوظيفة: دبي

الراتب: 15.000-20.000 درهم

الخبرة: 2-5 سنوات

نوع الوظيفة: دوام كامل

2 – مصور (أنثى)

الصناعة: المستشفيات

مكان الوظيفة: دبي

الراتب: 15.000-20.000 درهم

الخبرة: 7 – 10 سنوات

نوع الوظيفة: دوام كامل

الجنس: أنثى

3- مهندس إنتاج – كهرباء

الصناعة: الهندسة

مكان الوظيفة: رأس الخيمة

الراتب: 10.001 – 15000 درهم

الخبرة: 2-5 سنوات

نوع الوظيفة: دوام كامل

4- مدير متجر

الصناعة: استيراد / تصدير

مكان الوظيفة: دبي

الراتب: 10.001 – 15000 درهم

الخبرة: 2 – 5 سنوات

نوع الوظيفة: دوام كامل

5- مهندس بيئي

الصناعة: الهندسة

مكان الوظيفة: أبو ظبي

الراتب: 10.001 – 15000 درهم

الخبرة: 1-2 سنوات

نوع الوظيفة: دوام كامل

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6- مدير تنفيذي لتطوير الأعمال

الصناعة: السلع الاستهلاكية

مكان الوظيفة: دبي

الراتب: 10.001 – 15000 درهم

الخبرة: 2-5 سنوات

نوع الوظيفة: دوام كامل

7-مساعد مدير لتطوير الأعمال

الصناعة: الأغذية والأغذية المعلبة

مكان الوظيفة: أبو ظبي

الراتب: 10.001 – 15000 درهم

الخبرة: 10-15 سنة

نوع الوظيفة: دوام كامل

8-مساح الأرض

الصناعة: الهندسة

مكان الوظيفة: دبي

الراتب: 10.001 – 15000 درهم

الخبرة: 2-5 سنوات

نوع الوظيفة: دوام كامل

9-مبرمجون

الصناعة: إدارة المرافق

مكان الوظيفة: دبي

الراتب: 10.001 – 15000 درهم

الخبرة: 5-7 سنوات

نوع الوظيفة: دوام كامل

10-مهندس كيميائي

الصناعة: الهندسة

مكان الوظيفة: أبو ظبي

الراتب: 10.001-15000 درهم

الخبرة: 1-2 سنوات

نوع الوظيفة: دوام كامل

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