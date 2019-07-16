الامارات | بالفيديو ..تسجيل 460 شاغراً في يوم توظيفي بأبوظبي خلال ساعتين

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو ..تسجيل 460 شاغراً في يوم توظيفي بأبوظبي خلال ساعتين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغلق منظمو اليوم المفتوح لتوظيف المواطنين والمواطنات الذين أتموا الخدمة الوطنية، في أبوظبي، باب التسجيل بعد حوالي ساعتين من فتحه، نظراً لاكتمال العدد المطلوب لشغل الوظائف، والذي يقدر بنحو 460 شاغراً، وذلك قبل نحو 4 ساعات من نهاية اليوم المفتوح.

وفوجئ عشرات المواطنين الذين توافدوا إلى مقر التسجيل لإجراء المقابلات التوظيفي، باعتذار المنظمين، عن عدم قدرتهم على تسجيل أسمائهم نظراً لاكتمال الأعداد.

ويشارك في اليوم المفتوح 19 شركة ومؤسسة خاصة عاملة في قطاعات اقتصادية حيوية تعرض أكثر من 460 شاغرا وظيفيا لحملة شهادة الثانوية العامة وحتى الدكتوراه .

ودعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، منذ أيام المواطنين والمواطنات ممن أتموا الخدمة الوطنية، إلى المشاركة والتسجيل في اليوم المفتوح المنعقد حالياً في فندق فيرمونت باب البحر في أبوظبي من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا مع ضرورة إحضار بطاقة الهوية الأصلية والسيرة الذاتية.

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ويقوم مسؤولو التوظيف في المؤسسات الخاصة المشاركة بإجراء المقابلات الوظيفية مع المواطنين الباحثين عن عمل للتعرف على إمكانياتهم وقدراتهم ومدى توافقها مع الشواغر الوظيفية المطروحة وبالتالي لتقديم عروض وعقود العمل للمواطنين الذين يجتازون هذه المقابلات.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتوطين تدير أيام التوظيف المفتوحة التي تنظمها مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص من خلال 4 مراحل تشملمرحلة الإرشاد المهني التي تستهدف توعية الباحث عن العمل بأهمية القطاع المستهدف والوظائف المطروحة والتأكد من جاهزيته للمقابلة الوظيفية، ومن ثم تسجيل الباحثين عن العمل من خلال نظام ذكي يتيح لكل باحث عن العمل اختيار فرص وظيفية من الشواغر المطروحة، تليها مرحلة تهيئة الباحث عن العمل لإجراء المقابلة الوظيفية وهي المرحلة الأخيرة.