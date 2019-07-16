الامارات | 3 طرق لإطفاء الحرائق

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 طرق لإطفاء الحرائق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت القيادة العامة للدفاع المدني تقريراً تضمن طرق إطفاء الحريق، مبيّنة أنه لإطفاء أي حريق تجب إزالة عامل من العوامل الأربعة التي تسبب الحريق، وهي الوقود والأوكسجين، والحرارة، والتفاعل الكيميائي، ولإخماد الحريق يجب التخلص من أحد هذه العناصر.

وأوضح التقرير أن هناك ثلاث طرق لمكافحة الحريق، الأولى تجويع الحريق، وتعتمد هذه الطريقة على نقص المادة الصلبة، بالتالي لا يجد الأوكسجين ليتفاعل معه حتى مع وجود الحرارة، بالتالي (يجوع) الحريق فينطفئ بعد نفاد المادة الصلبة الموجودة، وكذلك عن طريق نقل كل المواد القابلة للاشتعال من مكان الحريق، ومحاولة إبعاد النيران عن مكان تجمع المواد القابلة للاشتعال قدر الإمكان.

وأشار إلى أن الطريقة الثانية خنق الحريق، وتعتمد هذه الطريقة على منع إمداد الأوكسجين إليه، وبالتالي تنقطع سلسلة التفاعل عند انتهاء الأوكسجين الموجود في محيط الحريق، فينطفئ اللهب، ويكون عادة بإحلال ثاني أكسيد الكربون محل الأوكسجين، أو استخدام محاليل كيميائية أخرى.

وتابع أن الطريقة الثالثة تبريد الحريق، وتعتمد على التركيز على سحب عنصر الحرارة من سلسلة التفاعل، وذلك عن طريق تبريد المادة المشتعلة بالماء الذي يمتص الحرارة، حتى إذا وصل إلى مرحلة الغليان وتحول إلى بخار ماء، ما يساعد على إطفاء الحريق، وذلك عن طريق طرد الأوكسجين من سلسلة التفاعل، بالتالي يختنق الحريق وينطفئ.