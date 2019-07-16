كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| اختبار نظام رخصة القيادة الجديد في شوارع دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات (RTA) يوم الإثنين أن اختبار امتحانات رخصة القيادة سيصبح الآن أكثر شفافية وأتمتة بعد الاختبار الناجح لنظام “المسار الذكي” لاختبار المتقدمين لرخص القيادة.

نظام “المسار الذكي” هو عبارة عن دمج للأنظمة الأخرى، بما في ذلك اختبار الفناء الذكي لقياس قدرات وقوف السيارات، وكذلك أنظمة التدريب المركزية.

وفقًا لعبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للرخص في هيئة الطرق والمواصلات: “إن استخدام التقنيات المتقدمة في نظام الاختبار الذكي، مثل التعرف على الوجه، لا يقتصر على الفاحصين فقط، بل يشمل أيضًا الممتحنين، وبالتالي يمثل إضافة هائلة للشفافية من خلال القضاء التام على الهوية الخاطئة “.

وأضاف “إن النظام الذكي هو جزء من عملية التشغيل الآلي لاختبار السائقين، لأنه يوفر رابطًا متكاملًا مع مجموعة من الحلول الذكية مثل تقنيات التحكم عن بُعد المتقدمة وأنظمة تسجيل الفيديو الذكية وأجهزة الاستشعار الذكية وغيرها من التقنيات الذكية المعقدة”.

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وقال العلي إن حوالي 250 مركبة خفيفة وثقيلة، بالإضافة إلى حافلات خفيفة وثقيلة، مزودة بنظام متوافق مع شبكات 5G. ويمكن للنظام نقل البيانات إلى برنامج تشغيل مدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي (AI) لتحليل سلوك القيادة.

ووفقًا لذلك، يمكن تطوير برامج مخصصة ومحددة لإعادة التدريب وتخصيصها للمتدربين الذين لا يستطيعون اجتياز اختبارات رخصة القيادة، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى تحقيق تحسن ملحوظ في جودة عمليات اختبار السائقين “.

وقالت هيئة الطرق والمواصلات إنها ستعمل أيضًا على تطوير تطبيق ذكي لاختبار الطرق وربطه بحل التحكم عن بُعد لتحسين الكفاءة التشغيلية وسلامة المرور، بحسب خليج تايمز.