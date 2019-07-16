الامارات | ضابط ينقذ رجلاً وابنه من الغرق

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكّن الرائد الدكتور أحمد محمد الغص، من القيادة العامة لشرطة أم القيوين، من إنقاذ شخص وابنه كانا على وشك الغرق، والإبلاغ عن الحالة والتواصل مع الإسعاف الوطني، ما كان سبباً في إنقاذ حياة الطفل الذي كان بحالة حرجة.
وكرّم قائد عام شــــــرطة أم القيوين، اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، الضابط وقدم الشكر على ما قام به من تفانٍّ وإحساس بالمسؤولية وواجــب إنســـاني في مد يد العون لمن يحتاج إليها.
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