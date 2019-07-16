الامارات | تدشين مركز فحص للمركبات الثقيلة في الساد

شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مركز فحص للمركبات الثقيلة في الساد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح مدير عام مواصلات الإمارات، محمد عبدالله الجرمن، ونائب مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات في شرطة أبوظبي، العقيد مطر عبيد الظاهري، مركز الفحص الفني للمركبات الثقيلة في منطقة الساد بمدينة العين، وذلك في إطار خطة تحديث وتطوير مراكز تقديم الخدمة في مختلف مناطق الدولة.

ويقع المركز الجديد على مساحة 21 ألف متر مربع، ويتكون من طابق أرضي يضم مركزاً لإسعاد المتعاملين ومكاتب لشركات التأمين، ومرافق خدمية للمراجعين تشمل مصلى وكافتيريا ودورات مياه، ومواقف خارجية، إلى جانب مسار الفحص الفني الذي يستوعب بشكل يومي 100 مركبة، والمركز يلبي متطلبات الاستدامة والمباني الخضراء.

وأكد الجرمن، أن تدشين المركز يأتي ضمن الاستراتيجية الهادفة إلى نشر مراكز تقديم الخدمة في كل مناطق الدولة، بهدف اختصار المسافات والوقت على المتعاملين من ملاك المركبات الثقيلة وسائقيها وتسهيل إنجاز خدمات التسجيل وتجديد الترخيص وغيرها من الخدمات في مراكز الفحص، بما يجعلها خدمات أكثر تميزاً وتوافقاً مع أرقى الممارسات والمعايير العالمية المعتمدة وتحقق الرضا والسعادة لدى الشركاء والمتعاملين.

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من جانبه، أكد الظاهري الاهتمام الذي توليه شرطة أبوظبي لتقديم خدمات متميزة للمتعاملين، على قدر عالٍ من الجودة في مراكز الفحص الفني للمركبات.

وأثنى على الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة مواصلات الإمارات للوصول إلى أرقى أنواع الخدمة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية بما يلبي تطلعات المتعاملين، من خلال تقديم خدمة متميزة للفحص الفني للمركبات، الذي يعتبر ضرورياً لتوفير السلامة المرورية لمستخدمي الطريق كافة.

ودعا قائدي المركبات الثقيلة بمنطقة الساد والأماكن القريبة منها، إلى الاستفادة من الخدمات التي وفرتها شرطة أبوظبي ومواصلات الإمارات من خلال مركز الفحص الفني الجديد، لافتاً إلى أن التعاون مع مواصلات الإمارات، أثمر عن العديد من الإنجازات التي أسهمت في رفع مستوى الخدمات للمتعاملين، إلى جانب المبادرات المتميزة التي تنفذ سنوياً من قبل مواصلات الإمارات في افتتاح مراكز للخدمة، وإضافة عمليات داخلية وخارجية تصبّ جميعها في إسعاد المتعاملين.