"حقوق الطفل" تحمي 54 طفلاً في الشارقة

الشارقة (الاتحاد) تلقى قسم نجدة الطفل خلال النصف الأول من العام الجاري 487 بلاغاً، منها 54 بلاغاً عاجلاً للتدخل الطارئ لحماية أطفال تعرضوا للأذى وتم التدخل الفوري ورفع الخطر عنهم، فيما تم الاستجابة لـ 433 بلاغاً للتدخل «غير عاجل» ليتم التعامل كل بلاغ حسب الإجراءات والآليات المتبعة.

وأكدت أمينة الرفاعي، مدير إدارة حماية حقوق الطفل التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، أن الأطفال في البلاغات العاجلة منهم من تعرض للعنف والإساءة من قبل أفراد أسرهم أو من حولهم، وآخرون تُرِكوا في أماكن عامة أو خارج المنزل لوحدهم لمدة طويلة، ما يعرضهم للأذى، فيما تعرض بعض منهم من إهمال في تقديم العلاج المطلوب.

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