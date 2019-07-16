مبادرة توعوية بكاشف الدخان

أبوظبي (الاتحاد) أطلقت شرطة أبوظبي مبادرة «كاشف الدخان لبيتك أمان» لتعزيز الوعي المجتمعي والتدابير الوقائية في فترة الصيف، وترسيخ ثقافة الأمن والسلامة وإسعاد المجتمع وذلك ضمن حملة «صيف بأمان».

وقال العقيد الدكتور حمود سعيد العفاري، مدير إدارة الشرطة المجتمعية، إن الحملة تقدم توعية للمجتمع بأهمية تركيب أنظمة السلامة المنزلية، وصيانتها وتثبيتها في المكان المناسب لتجنب مخاطر الحريق.

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