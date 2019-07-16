جمعية توعية ورعاية الأحداث تناقش لائحتها الداخلية

دبي (الاتحاد) ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، الاجتماع 55 للجمعية للدورة السابعة (2016 - 2020)، الذي عقد، أمس، بنادي ضباط شرطة دبي.

واستعرض الاجتماع، أهم الموضوعات المطروحة للنقاش، والمدرجة على جدول الأعمال، ومنها التصديق على محضر الاجتماع السابق، كما استعرض الاجتماع اللائحة الداخلية للجمعية، والتي تحدد الإجراءات الإدارية والإجازات، والمهام الخاصة بأعضاء الجمعية، وتقييم أدائهم.

واطلع المجتمعون على مسودة مذكرة التفاهم المقترح توقيعها، بين جمعية توعية ورعاية الأحداث وجمعية واجب التطوعية، واختيار موعد التوقيع. وبحث الاجتماع إقامة حلقة نقاشية حول التنمر، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع بدبي.

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