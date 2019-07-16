"صيف مروري آمن" في عجمان

عجمان (الاتحاد) أطلقت إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان، فعاليات الحملة الفصلية المرورية الثالثة «صيف مروري آمن» وذلك ضمن خطة الحملات المرورية الفصلية الموحدة للمجلس المروري الاتحادي بوزارة الداخلية، وضمن البرنامج المروري التوعوي لشرطة المستقبل.

وقال المقدم سيف عبد الله الفلاسي، مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان: إن الحملة جاءت دعماً لجهود شرطة عجمان المتواصلة في جعل الطرق أكثر أمناً وتخفيض نسبة الحوادث المرورية وأعداد الوفيات والإصابات الناجمة عنها في فصل الصيف، وتهدف إلى توعية السائقين بأهمية اتخاذ الاحتياطات المتعلقة بسلامة المركبة كافة، وإجراء الصيانة الدورية، واتخاذ التدابير اللازمة، كفحص الإطارات، والتأكد من جودتها مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، وعمل صيانة شاملة للسيارة، والتأكد من خلوها من الأعطال التي يمكن أن تؤثر على القيادة، وغيرها من التدابير اللازمة لتأمين القيادة على الطريق.

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