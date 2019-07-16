تكريم الفائزين في "النجوم التحفيزية"

رأس الخيمة (الاتحاد) كرّم اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، الفائزين ضمن برنامج (النجوم) التحفيزية للمقترحات المطبقة، وذلك تطبيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية، الرامية إلى تشجيع وتعزيز روح الإبداع والابتكار، وتشجيع الموظفين على تبني الأفكار والمقترحات الجيدة، التي تصب في تطوير العمل الشرطي، وتسهم في خلق بيئة عمل مؤسسية تدعم وتحفز المبتكرين وأصحاب الأفكار التطويرية.

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