شرطة الشارقة تدعو للاشتراك في "مسكني"

أحمد مرسي (الشارقة)

دعت القيادة العامة لشرطة الشارقة أفراد الجمهور، إلى ضرورة تأمين مساكنهم وحماية ممتلكاتهم، حال سفرهم خلال فترة الإجازات الصيفية خارج الدولة، وذلك بالاشتراك في خدمة «مسكني»، والتي تتم عبر تطبيق وزارة الداخلية «MOI».

وأفادت بأن الاشتراك في الخدمة يتم عن طريق تعبئة استمارة خاصة من قبل الراغبين في الاستفادة من الخدمة، حيث يمكن الحصول على الاستمارة من خلال تطبيق وزارة الداخلية على الهواتف الذكية وتعبئة البيانات المطلوبة كرقم الهوية، والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف وتفاصيل السفر، وغيرها من الإجراءات البسيطة.

وأكدت القيادة أن هذه الإجراءات والخدمات التي تقدم للجمهور، من المسافرين للخارج، تهدف في المقام الأول إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية في تعزيز الأمن والأمان في البلاد بصورة عامة، وحماية الممتلكات.

وأفادت بأن هذه الحملات الموسمية تتجدد بصورة دورية في كل المناسبات، حيث بدأت القيادة الأعوام الماضية هذه الحملات تحت شعار «يداً بيد لتأمين مسكنك»، والتي تهدف من خلالها على تأمين المساكن خاصة عند مغادرة أصحابها وسفرهم للخارج، حرصاً منها في المحافظة على ممتلكاتهم، وتحقيقاً للهدف الأسمى في تحقيق الأمن والأمان.