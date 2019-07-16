230 طالباً وطالبة في "أبطال شرطة الغد"

أبوظبي (الاتحاد) انطلقت في ميادين القيادة العامة لشرطة أبوظبي (ميدان مدارس الشرطة بالفوعة، وكلية الشرطة في أبوظبي ) فعاليات برنامج أبطال شرطة الغد الثالث، ويستمر 4 أسابيع، وذلك بعد نجاح الدورات السابقة، واستجابة لرغبة أولياء الأمور وأبنائهم الذين أبدوا انتماءهم وولاءهم للوطن وقيادته الحكيمة، ويستهدف 230 طالباً وطالبة في الفئة العمرية 12- 15 عاماً.

وأكد العميد مهنا محمد النعيمي، مدير إدارة مدارس الشرطة في قطاع الموارد البشرية شرطة أبوظبي قد فتحت باب التسجيل من خلال موقعها الإلكتروني، وذلك لاستقطاب أكبر عدد من الطلبة، ويتضمن البرنامج محاضرات تثقيفية وأنشطة متنوعة وتدريبات ميدانية في مجالات المشاة، وفك وتركيب السلاح وزيارات ميدانية.

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