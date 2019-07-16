"لجنة عليا" لحماية الثروات المائية في الدولة

سعيد أحمد (أم القيوين) أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة تشكيل لجنة عليا لاستغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية، برئاسة معالي الدكتور ثاني أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، وعضوية ممثلين عن الجهات الاتحادية المعنية، وممثلين عن كل إمارة بناء على ترشيحها، وذلك بموجب تعديلات أحكام القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999.

وأوضحت حليمة الجسمي، رئيس قسم الثروة السمكية في الوزارة، أن اللجنة تختص باتخاذ الإجراءات التنسيقية اللازمة لاستغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة، ورفع مستوى الوعي بالبيئة البحرية وثرواتها المائية الحية والحفاظ عليها، والحد من الصيد الجائر والمخالفات البحرية، في إطار توحيد الجهود في استدامة الثروات المائية الحية. وأشادت بجهود الدولة في قطاع صيد الأسماك والصيادين العاملين بمهنة الصيد التي وفرت لهم البيئة المثالية عبر توفير كافة الممكنات لضمان استمرار العمل بهذه المهنة التقليدية، إذ عملت على إنشاء وتطوير البنية التحية لموانئ الصيادين وفق أحدث الممارسات العالمية، إضافة إلى إنشاء أسواق السمك الحديثة لتسهيل عمليات الإرساء وإنزال الأسماك والمعدات، وتسهيل نقلها بين مناطق الدولة.

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