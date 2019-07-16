60 طالباً في "أجيال الدفاع المدني" برأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة) انطلقت صباح أمس فعاليات البرنامج الصيفي أجيال الدفاع المدني المنظم من قبل إدارة الدفاع المدني برأس الخيمة، وذلك بمشاركة 60 طالباً. افتتح فعاليات البرنامج الصيفي والذي يستمر لمدة أسبوعين العقيد علي المهبوبي، نائب مدير الإدارة، وذلك بحضور عدد من الضباط والموظفين. وقال العقيد المهبوبي: إن البرنامج سيعمل على تقديم عدد من البرامج والأنشطة والورش المتنوعة المقدمة على أيدي المختصين، إلى جانب تنظيم الزيارات المختلفة لعدد من المواقع التي تعنى بفعاليات البرنامج، وذلك بهدف تنويع الأنشطة والبرامج المقدمة على هامش البرنامج. ولفت إلى أن البرنامج يفتح أبوابه للفئة العمرية من 10 سنوات وحتى 14 عاماً، وبلغ أعداد المسجلين 60 طالباً.

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