"صحتكم أمانة".. وحدة متنقلة تقدم رعاية متميزة لكبار المواطنين بأبوظبي

منى الحمودي (أبوظبي)

تعمل مبادرة «صحتكم أمانة» التابعة لشركة «صحة»، على توفير باقة من الخدمات المتنوعة والمتكاملة فيما يخص الرعاية المنزلية لكبار المواطنين الذين لا يرغبون في الحضور للمراكز الصحية والمستشفيات، حيث تشمل هذه الخدمات تقديم الاستشارة الطبية لغير الحالات الطارئة مع مرافقة ممرض، والكشف السريري وفق الحالة الصحية للمريض، وأخذ العينات للفحوص المخبرية، وخدمة التطعيمات ووصف الأدوية وإيصالها للمريض.

وأكدت وحيدة العبدالله، مديرة إدارة علاقات المتعاملين في «صحة»، حرص الشركة على تقديم رعاية صحية متميزة وذات جودة عالية للمتعاملين معها، خاصة فئة «كبار المواطنين» الذين تقدم لهم «صحة» الرعاية الصحية التي يستحقونها، وتعمل كوادرها الطبية والفنية والإدارية على تقديم الخدمات المتميزة كلٌ وفق اختصاصه، وتوفير سبل الراحة لهم.

وأضافت أن الخدمات المقدمة لكبار المواطنين، تشمل توفير وحدة متنقلة تقدم لهم العديد من الخدمات الطبية، منها أخذ الفحوص المخبرية الدورية وفقاً لحاجة المريض، وتوفير التطعيمات اللازمة، وتوفير خدمات تمريضية مثل التقييم التمريضي والسريري، والتغيير على الجروح، وإعطاء الحقن العضلية بناءً على طلب الطبيب.

وأوضحت أن «صحة» وفرت كذلك عيادات متخصصة ومعتمدة لفحوص طبية شاملة لكبار المواطنين في كل من أبوظبي والعين، ففي أبوظبي خصصت كلاً من مركز الزعفرانة للتشخيص والفحص الشامل، ومركز البطين الصحي، ومركز محمد بن زايد الصحي، ومركز مدينة خليفة الصحي، ومركز بني ياس الصحي، وفي مدينة العين خصصت كلاً من مركز عود التوبة للتشخيص والفحص الشامل، ومركز هيلي الصحي، ومركز المويجعي الصحي، ومركز اليحر الصحي، ومركز الجاهلي الصحي، هذا بالإضافة إلى أن جميع مراكز الخدمات العلاجية الخارجية توفر قائمة متنوعة من الفحوص الطبية الوقائية لكبار المواطنين.

العناية المتميزة والرعاية الفائقة

من جهتهم، أثنى «كبار المواطنين» على العناية المتميزة والرعاية الفائقة التي يتلقونها من خلال مبادرة «صحتكم أمانة» والتي تهدف لتوفير الرعاية الصحية المتميزة لكبار المواطنين.

وأشارت آمنة محمد التي تتلقى العلاج في مدينة خليفة الطبية، وفي مركز الزعفرانة إلى أن الرعاية التي تلقتها في المنشأتين لا مثيل لها، لافتةً إلى أنها أجرت عملية جراحية في مدينة الشيخ خليفة الطبية، وتلقت رعاية صحية ممتازة، وعناية فائقة من الجميع، سواء من الإداريين أو الأطباء أو الممرضين، حتى بعد إجراء العملية والخروج من المستشفى، فإنها تتلقى الاتصالات من العاملين في مدينة الشيخ خليفة الطبية، ويتابعون حالتها ويطمئنون عليها.

وأكد سيف سنان الطياري الظهوري أنه يراجع في عيادة القلب في مدينة الشيخ خليفة الطبية، وأنه يلقى رعاية وعناية من الجميع، وكل الخدمات متوافرة من مواقف وحسن استقبال وسرعة تلقي العلاج، والحصول على الدواء، والمتابعة المستمرة من العاملين في المستشفى، موضحاً أن توافر العلاج وجميع الأجهزة في مدينة الشيخ خليفة الطبية يسهم في تحسين العلاج والشفاء، عوضاً عن السفر خارج الدولة.

من جانبه، أعرب جوعان مبارك فاضل المزروعي عن الشكر لأصحاب السمو الشيوخ على ما يقدمونه للمواطنين، خاصة الرعاية الصحية المتميزة في منشآت شركة «صحة»، وقال إنه يراجع في عيادة الجيمي في مدينة العين، وإن الجميع لم يقصروا، ويقدمون له الرعاية الصحية المتميزة، والعناية الفائقة من جميع العاملين في العيادة، وقال إن الخدمات تتحسن باستمرار.

من جانبه، قال المواطن سالم المنصوري، إنه يتلقى العلاج من مرض السكري في مستشفى توام بالعين، والخدمات والرعاية المقدمة للمواطنين في جميع المجالات تضاهي تلك المقدمة خارج الدولة.

وأضاف أنه زار العديد من الدول، لكنه لم يجد ما توفره دولة الإمارات لمواطنيها في مجال الرعاية الصحية، وتجهيز المستشفيات، مشيراً إلى أن مستشفى توام مجهز بأحدث الأجهزة الطبية التي لا تتوافر في كثير من مستشفات العالم.

أما المواطن عبد الله العرياني، فقال إنه يتلقى رعاية مميزة من الجميع، سواء تذكيرهم بمواعيدهم عند الطبيب، وحسن الاستقبال عند وصولهم للعيادة، وسرعة الدخول إلى الطبيب وتلقي العلاج، وإن الجميع يتعاملون بكل لطف وبشاشة مع المرضى، سواء من الإداريين أو الأطباء وفي مختلف الأقسام والعيادات.

خدمات استباقية

تقدم «صحة» العديد من الخدمات والإجراءات التسهيلية لكبار المواطنين ضمن مبادرة «صحتكم أمانة»، منها إعطاؤهم الأولوية في حجز المواعيد عن طريق مركز اتصال 80050، إذ تمت إضافة خيار خاص لخدمة كبار المواطنين، وكذلك للتقييم التمريضي والتثقيفي الخاص بهم، وكذلك توفير خدمات استباقية، تشمل خدمة التذكير بالمواعيد قبل ساعة من الموعد المحجوز، والتأكيد على كبار المواطنين الذين لديهم موعد لزيارة العيادات بأن فريق العمل بانتظارهم، وتوفير مواقف أمامية خاصة لكبار المواطنين بالقرب من مداخل العيادات التابعة للخدمات العلاجية الخارجية لشركة «صحة» وكراسي متحركة لمن يحتاج إليها منهم، واستقبال كبار المواطنين من قبل موظف مخصص، واصطحابهم إلى العيادة المطلوبة، وإعطائهم الأولوية في مكتب التسجيل وسرعة الدخول للمعاينة الطبية، وسط الترحاب والمعاملة المتميزة، بالإضافة لإعطائهم الأولوية في مواعيد قسم الأشعة والعلاج الطبيعي، وتوفير مترجم مرافق للمريض، وباقة متنوعة من الخدمات التي تفوق توقعاتهم.