36 مليون درهم لترسية عقد تطوير "مركز زايد لغسيل الكلى" في دبي

دبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي وبالتعاون مع هيئة الصحة بدبي ترسية عقد تطوير مركز زايد لغسيل الكلى بقيمة 36,818 مليون درهم، وتخصيص 30% من الطاقة الاستيعابية للمركز والمقدرة بسعة 40 سريراً، للحالات المرضية التي يتم تحويلها من قبل الجمعيات الخيرية المساهمة في المشروع وهي جمعية «دار البر» وجمعية «بيت الخير» وجمعية «دبي الخيرية»، على أن يقوم المركز بتقديم خدماته لهذه الحالات مجاناً.

وكانت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي قد أبرمت اتفاقية تعاون مع هيئة الصحة بدبي تساهم بموجبها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي في بناء مركز زايد لغسيل الكلى في منطقة الطوار الثالثة في دبي بمبلغ 30 مليون درهم، حيث يتوقع الانتهاء من أعمال تصميم وبناء المركز خلال 18 شهراً من توقيع عقد الترسية.

وشدد الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على التزام الدائرة بتنمية وتعزيز العمل الإنساني والخيري في دبي من خلال دعم العديد من المشاريع والمبادرات الإنسانية في مختلف المجالات، وعلى رأسها المشاريع الطبية والعلاجية.

وسيتكون مركز زايد لغسيل الكلى من طابقين بمساحة إجمالية 5339.58 متر مربع وبسعة 40 سريراً، ويضم الطابق الأول من المركز 10 أسرة، للحالات التي تتطلب العزل من الأمراض المعدية، منها غرفتان لأمراض الصدر، وأربع عيادات تخصصية، وخدمات داعمة تشمل مختبراً متخصصاً لمراقبة مضاعفات الغسيل وتوفير الفحوص، إلى جانب الصيدلية وخدمات الإسعاف وعيادة استشاري التغذية ومكاتب للخدمات الإدارية العامة، كما سيحتضن الطابق الأول من المركز 30 سريراً ويقدم كافة الخدمات الإكلينيكية الداعمة، إلى جانب مرافق خاصة لخدمات الممرضين والموظفين.