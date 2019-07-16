لجنة إمارة دبي: جاهزون للعملية الانتخابية

دبي (الاتحاد)

أكد أحمد محمد بن حميدان نائب مدير عام ديوان سمو حاكم دبي، رئيس لجنة إمارة دبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي جاهزية مقر اللجنة لدعم انتخابات «الوطني 2019»، وذلك خلال زيارته مقر اللجنة في مركز دبي التجاري العالمي يرافقه أعضاء اللجنة، حيث عُقد أيضاً الاجتماع الدوري للجنة للوقوف على الاستعدادات النهائية لدعم وإنجاح العملية الانتخابية في الإمارة وتقديم نموذج انتخابي رائد.

والتقى بن حميدان خلال جولته التفقدية داخل مقر اللجنة، بالموظفين واستمع إلى شرح عن الإمكانيات والخدمات المتوفرة بمقر اللجنة، وحث الموظفين على تقديم خدمات متميزة للمرشحين والناخبين والحرص على إسعادهم، مؤكداً أن اللجنة تحظى بدعم خاص من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة.

وأشاد بن حميدان بالمستوى الذي ظهرت به اللجنة من تجهيزات واستعدادات، وأوضح أن مقر اللجنة قد تم تجهيزه في وقت سابق وفق أعلى المعايير في تقديم الخدمات والدعم اللازم للمشاركين كافة في الانتخابات، حيث تم مباشرة العمل داخل اللجنة فور إعلان اللجنة الوطنية للانتخابات مقار لجان الإمارات الخاصة بالدورة الرابعة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي مطلع الشهر الجاري.

وأشار بن حميدان إلى أن لجنة إمارة دبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، ستحرص على تقديم نهج جديد في إدارة العملية الانتخابية من خلال الجودة وتسهيل الإجراءات وتوفير أقصى درجات الراحة للمرشحين والناخبين للخروج بأفضل صورة تليق بالتجربة الإماراتية الانتخابية ووضع قواعد راسخة لإدارة هذا الحدث المهم في المستقبل. وعقب الزيارة التفقدية، عقدت لجنة إمارة دبي اجتماعها الدوري برئاسة أحمد بن حميدان رئيس اللجنة داخل المقر بحضور أعضاء اللجنة.

ورحب رئيس اللجنة بالحضور واستعرض جدول أعمال اللجنة والجدول الزمني الذي حددته اللجنة الوطنية للانتخابات والذي يوضح أهم محطات العملية الانتخابية ابتداءً من الإعلان عن فتح باب الترشح والمقرر في 07 أغسطس 2019، وفترة تسجيل المرشحين التي ستمتد من الفترة من 18 إلى 22 أغسطس، ومن ثم المراحل كافة وحتى الإعلان عن القائمة النهائية للفائزين في 13 أكتوبر 2019. وأشار الاجتماع إلى أن استمارات الترشح سيتم توفيرها بعد أن يتم تسلمها من لجنة إدارة الانتخابات، كما سيتم توفير اللوحات الإرشادية اللازمة للوصول إلى موقع مقر اللجنة «قاعة حتا» في مركز دبي التجاري العالمي، وستُخصص خدمة المواقف المجانية للسيارات خلال فترات التسجيل.