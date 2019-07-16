توعية 6 آلاف عامل بدبي

دبي (الاتحاد)

أنهت اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي توعية 6640 عاملاً في مراكز الفحص الطبي في المنطقة الحرة بجبل على «جافزا»، خلال النصف الأول من العام الجاري من يناير وحتى يونيو 2019، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، وتوعيتهم بالنظم والقوانين في الدولة، وثقافة المجتمع الإماراتي الأصيل، والصحة والسلامة في مكان العمل، وقنوات الدعم والاتصال اللازمة مع الجهات المختصة.

وقال اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ورئيس اللجنة: إن من أهداف توسيع دائرة التوعية لتشمل المشرفين على مواقع العمل والسكنات العمالية، التوعية اللازمة بحقوق وواجبات صاحب العمل والجوانب القانونية الأخرى، وحقوق العامل وواجباته في مكان العمل، وكيفية الحفاظ على الصحة والسلامة الجسدية والنفسية لهم، وذلك لتجنب الوقوع في المخالفات أثناء فترة عملهم.

بدوره، أشار الدكتور أحمد الهاشمي مستشار اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، إلى أنه قد تم الانتهاء من توعية 6640 عاملاً خلال 132 محاضرة توعوية في مراكز الفحص الطبي في المنطقة الحرة بجبل علي«جافزا»، كما تم إجراء 1624 استبياناً عشوائياً بعد كل محاضرة يوميًا، وذلك في الفترة ما بين يناير وحتى يونيو من العام الجاري.