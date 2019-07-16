"مسار ذكي" لفحص السائقين

دبي (الاتحاد) أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي المرحلة التجريبية لنظام المسار الذكي لفحص سائقي المركبات المتقدّمين للحصول على رخصة قيادة في إمارة دبي، وذلك من خلال أول فحص تجريبي ناجح جرى أمس في أحد مراكز فحص السائقين التابعة للهيئة.

وقال عبدالله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: النظام يُعتَبَرُ جزءاً من أتمتة عمليات الفحص، وذلك من خلال الربط المتكامل لمجموعة من الحلول الذكية مثل (تقنيات الاتصالات المعلوماتية، آلات تصوير ذكية، أجهزة استشعار دقيقة، وغيرها من التقنيات الذكية الفائقة التطوّر).

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