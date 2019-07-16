كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن لماذا توقف مشروع بناء ملعب تنس تحت الماء في دبي؟

احتل مشروع بناء ملعب تنس تحت الماء قبالة سواحل دبي العناوين الرئيسية العالمية في أبريل 2015، لكن ماذا حل بالمشروع بعد أكثر من 4 سنوات؟

تم وضع الخطط من قبل المهندس المعماري البولندي Krzysztof Kotala، الذي حصل على ماجستير العلوم في الهندسة المعمارية من Kraków Polytechnic ويمتلك مفهوم استديو 8 + 8 في وارسو.

أكمل المهندس التصميمات الأولية للمشروع الطموح، لكنه اعترف بأنه لم يحقق الكثير من التقدم في جذب المستثمرين أو الحصول على الموافقات الرسمية من سلطات دبي.

وقال لأريبيان بزنس في أبريل 2015: “لا يوجد مستثمر ولكني أود أن أحصل على اهتمام لأنني أعتقد أنها فكرة جيدة”.

وتضمن اقتراح التصميم سبع ساحات، مع قبة زجاجية من الزجاج الكربوني، وذلك في قاع البحر داخل الشعاب المرجانية قبالة ساحل دبي، بالقرب من فندق برج العرب الشهير.

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وقال كوتالا إنه يعتقد أن الفكرة تنطوي على إمكانات تجارية قوية وستجمع بين أفضل ما في “التكنولوجيا والبيئة والرياضة”.

وتبددت الخطط لبعض الوقت حتى أخبر كوتالا أرابيان بيزنس في يناير 2016 أنه يجري محادثات مع الداعمين المحتملين في الولايات المتحدة لجعل المشروع حقيقة واقعة وأنه يعمل على التصاميم النهائية للمفهوم.

وعادت الأمور لتتوقف من جديد، وفي مايو من هذا العام قال كوتالا إنه أنشأ موقعاً على شبكة الإنترنت وأطلق مقطع فيديو على يوتيوب من أجل المساعدة في إثارة الاهتمام بالمشروع لكنه اعترف بأنه لا يزال “لا يملك المال لبناءه” لكنه يأمل في نجاح محاولة جمع التمويل في مهرجان كان هذا الصيف للمساعدة في تحقيق حلمه بإنجاز المشروع.