كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف انخفضت أسعار العقارات والإيجارات في أبوظبي هذا العام؟

انخفض متوسط ​​أسعار البيع للشقق والفلل في أبوظبي بنسبة 5 في المائة و 3 في المائة على التوالي في الربع الثاني من العام الحالي، في حين انخفضت الإيجارات أيضًا بنسبة 6 في المائة للشقق و 3 في المائة للفلل، وفقًا لآخر تقرير صادر عن تشيسترتون.

ومع ذلك، يعتقد نك ويتي، العضو المنتدب لشركة Chestertons MENA، أن التشريعات والإجراءات الحكومية الأخيرة ستوفر دفعة قوية لقطاع العقارات في العاصمة على المدى الطويل.

وقال ويتني: “من المتوقع أن تستمر تصحيحات الأسعار الهبوطية في هذا الربع خلال بقية هذا العام حيث من المقرر تسليم أكثر من 11000 وحدة، مما يخلق سوقًا شديد التنافس لصالح كل من المستأجرين ومشتري المنازل، ويضعف أسعار العقارات والإيجارات”.

ومع ذلك، هناك سبب للتفاؤل. من المتوقع أن يؤدي قانون التملك الحر الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا إلى تحسن ملحوظ في القطاع العقاري في العاصمة. كما تم مؤخراً تخفيض رسوم تصاريح العمل بنسبة تتراوح بين 50 و 94 في المائة، في حين أن تأشيرة الإقامة لمدة 10 سنوات ستمكن المستثمرين من الاستقرار في البلاد وتشجيعهم على الاستثمار في العقارات على المدى الطويل.

وقد انعكس هذا في قطاع الشقق على انخفاض الأسعار بنسبة 8 في المائة على أساس سنوي في جزيرة السعديات – وهو أكبر انخفاض في جميع المجتمعات – حيث أصبحت الشقق متاحة الآن مقابل 1.400 درهم للقدم المربعة. وتلا ذلك عن كثب شاطئ الراحة والغدير، حيث شهدت المنطقتان تعديلات سلبية بنسبة 6 في المائة على أساس سنوي إلى 1.300 درهم للقدم المربعة و 750 درهمًا للقدم المربعة على التوالي. وكانت الريف هي الأكثر مرونة، حيث شهدت انخفاضًا بنسبة 1 بالمائة لتصل إلى 814 درهماً للقدم المربعة في الربع الثاني.

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وشهد سوق مبيعات الفلل المزيد من الانخفاضات في الربع الثاني، حيث شهد شاطئ الراحة والغدير تصحيحات في الأسعار بنسبة 5 في المائة إلى 1.160 درهم للقدم المربعة و 700 درهم للقدم المربعة على التوالي. وشهدت الريف انخفاضاً آخر قدره 3 في المائة في الربع الثاني، حيث بلغ متوسط ​​أسعار البيع الآن 628 درهمًا لكل قدم مربعة، بينما كانت مدينة خليفة هي الوحيدة التي احتفظت بنفس سعر الربع الأول، بسعر 872 درهم للقدم المربعة.

وكانت أكبر الانخفاضات في استئجار الشقق في المرور التي شهدت الآن انخفاضًا بنسبة 16 في المائة منذ مطلع العام إلى 65000 درهم سنويًا لشقة من غرفتي نوم. ومدينة محمد بن زايد حيث انخفضت الأسعار بنسبة 10% على أساس سنوي إلى 50.000 درهم لنفس الشقة. وشهد طريق الكورنيش وجزيرة الريم انخفاضًا أيضًا. ومع ذلك، كانت هذا الانخفاض أكثر هدوءًا بنسبة 5 في المائة، مع استئجار شقة من ثلاث غرف نوم مقابل 155.000 درهم و 130.000 درهم سنويًا على التوالي.

انخفض متوسط ​​أسعار الشقق في الريف بنسبة 2 في المائة فقط مع توفر شقة نموذجية من غرفتي نوم مقابل 71000 درهم، مما يجعلها أكثر مواقع الشقق مرونة، بحسب أريبيان بيزنس.

وفي إطار التركيز على اتجاه الطلب على المزيد من خيارات الاستئجار بأسعار معقولة في سوق الفلل، سجلت الفلل المكونة من أربع وخمس غرف نوم في جزيرة الريم أكبر انخفاض في الإيجار بنسبة 8 في المائة و 7 في المائة على التوالي. وتتوفر الآن فلل بخمس غرف نوم بسعر 275.000 درهم سنويًا.

وشهدت حدائق الراحة انخفاضًا بنسبة 5% في المتوسط ​​مع توفر فلل من أربع غرف نوم الآن مقابل 165.000 درهم، في حين كانت الخالدية والريف الأكثر مرونة مع انخفاض اسمي بنسبة 1% إلى 179.000 درهم و 132.000 درهم سنويًا على التوالي لشقة من أربع غرف نوم.