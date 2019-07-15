قرقاش: ما تقوم به الدوحة مراهقة سياسية وترهات إعلامية وهدر للسيادة والمال

انتقد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، استراتيجيات قطر التي تقوم على برامج تلفزيونية لا تخاطب إلّا جمهورها.

وكتب معاليه في حسابه الرسمي على "تويتر": "تشفق على استراتيجيات الدوحة التي تقوم على برامج تلفزيونية لا تخاطب إلا جمهورها، تشفق عليها لأن بيتها من زجاج وتاريخها يحمل الكثير مما يجب أن تخفيه".

وأضاف معاليه أن "التوجه العاقل أولويته أن يفك الأزمة، وما نراه مراهقة سياسية وترهات إعلامية وهدر السيادة والمال".

اقرأ أيضاً... قرقاش: العقبات التي تفرضها قطر على حجاجها "أهم سقطاتها"