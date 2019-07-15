تيرا درون تطلق مشروعاً مشتركاً مع إن دي تي سي سي إس، أكبر مزود لخدمات الفحوص والاختبارات غير...

أبرمت شركة "تيرا درون"، وهي أحد أكبر المزودين في العالم لحلول الطائرات بدون طيار المستخدمة في المجالات الصناعية والتي تتخذ من طوكيو مقراً لها، اتفاقاً استثمارياً مع شركة "خدمات منع التآكل والاختبارات غير التدميرية" ("إن دي تي سي سي إس")، وهي شركة سعودية رائدة في مجال تقديم خدمات الفحوص والاختبارات غير التدميرية في الشرق الأوسط منذ عام 1975. وستقوم "تيرا درون" و"إن دي تي سي سي إس" بموجب هذا الاتفاق بتأسيس مشروع مشترك جديد باسم "تيرا درون سي سي إس" يركز على أسواق الشرق الأوسط.



وتضم قائمة عملاء "إن دي تي سي سي إس" مجموعةً من أكبر شركات النفط والغاز في الشرق الأوسط، من بينها على سبيل الذكر لا الحصر، شركات نفط وغاز كبرى في دول مجلس التعاون الخليجي، مثل شركة بترول أبوظبي الوطنية، وشركة "أرامكو" السعودية، وشركة النفط الكويتية، وشركة النفط العُمانية. ومن خلال فروع "إن دي تي سي سي إس" في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت وعُمان والبحرين، ستقوم "تيرا درون سي سي إس" بتزويد خدمات فحص واختبار الطائرات بدون طيار في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك منشآت خطوط الطاقة الكهربائية والمرافق العامة والطاقة المتجددة والاتصالات والنفط والغاز. كما ستساهم الشركة في مراقبة الأنشطة والتطور المُدُني باستخدام الطائرات بدون طيار.



هذا وستتمكن "تيرا درون سي سي إس" من خدمة قاعدة عملائها بطريقة أكثر كفاءة من حيث الوقت والتكلفة، وذلك بفضل تكنولوجيا "تيرا درون" المتطورة. كما ستستخدم مجموعة تقنيات "تيرا انسبكشنيرنغ" وهي أحدث فروع شركة "تيرا درون" والذي يقوم بفحوص بصرية وبالموجات فوق الصوتية باستخدام تقنيات مملوكة للشركة خاصة بالطائرات بدون طيار.



وفي هذا الإطار، قال إل إم موروجان، المدير العام للمجموعة لدى "إن دي تي سي سي إس": "يسهم تضافر الجهود مع ’تيرا درون‘ في تزويد عملائنا بقيمة مضافة وفي إطلاق شرارة التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي. ومن خلال الجمع بين الخبرة والتجربة التقنية التي تتمتع بها كلا الشركتين، ستصبح ’تيرا درون سي سي إس‘ رائدةً للتقنيات الناشئة في المنطقة، مثل الطائرات بدون طيار، وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي".



من جهته، قال تورو توكوشيجي، الرئيس التنفيذي لشركة "تيرا درون" في سياق إعرابه عن الحماس تجاه هذا المشروع المشترك الجديد: "تعد ’إن دي تي سي سي إس‘ بالفعل رائدة في سوق دول مجلس التعاون الخليجي وهي أفضل شريك ننشده من أجل خدمة العملاء في هذه المنطقة. ونتطلع إلى تزويد المنطقة بتقنياتنا الرائدة، مثل ’تيرا يو تي إم‘، و’تيرا وينج‘، و’تيرا ليدار‘، و’4 جي إل تي إي درونز‘، إضافة إلى ’تيرا مابر‘، وهي برمجيات متخصصة في رسم الخرائط مملوكة لشركتنا".



وتفخر "تيرا درون" التي تضم شبكتها أكثر من 25 شركة تابعة لمجموعتها، بتعاونها مع مزودين للتقنيات المتطورة في مجال الطائرات بدون طيار. وفي حال رغبتكم بدعم "تيرا درون" في إطار سعيها إلى إنتاج ابتكاراتٍ جوية لها أثر مستدام على المجتمعات حول العالم، يُرجى التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]



* المصدر: "ايتوس واير"