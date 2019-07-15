عطلة مثالية في منتجع ميلينيوم صلالة

أعلن منتجع ميلينيوم صلالة، المنتجع الراقي الواقع في منطقة السعادة في شمال صلالة، عن باقة خاصة لفصل الخريف تسري لغاية 30 سبتمبر 2019، ويتيح العرض للمسافرين استكشاف جمال منطقة صلالة خلال هذا الفصل.

وتشمل الباقة خصومات مغرية تصل إلى 25% على الإقامة عند الحجز لليلتين على الأقل، ويمكن للضيوف الاستمتاع بخصم 15% على المأكولات والمشروبات خلال إقامتهم إضافةً إلى خصم 15% على معالجات السبا. كما تشمل الباقة بوفيه إفطار مجاني لبدايةٍ نشطة في كل يوم.

ويضم المنتجع حديث الافتتاح 285 غرفة وجناحا وشقة وشاليه وفيلة عصرية تتميز بتصاميمها الأنيقة وتوفر إطلالات مميزة على المدينة والجبال والمنطقة المحيطة بالمنتجع، ويوفر المنتجع عددًا من الأنشطة الاستجمامية والترفيهية ضمن منطقة "لايزي ريفر" المحيطة بالمنتجع وما تضمه من حمام سباحة على النهر وحدائق ومنطقة خاصة للعب الأطفال وناد صحي مع حمام سباحة ذي مياه نقية لكافة أفراد العائلة لقضاء اوقات رائعة والتمتع بتجربة لا تُنسى.

ويتميز المنتجع بأربعةِ مطاعم ومقاهي توفر مجموعة متنوعة من الأطباق الشهية والخاصة، وهي مطعم سكاي جريل الذي يقدم المظابي العمانية التقليدية ويوفر إطلالةً ساحرة على الجبال القريبة والساحل، ومطعم طيبات الذي يقدم أشهى أطباق المطبخ العالمي ويتمتع بجلسة داخلية وخارجية، ومطعم بحريات الذي يقدم المأكولات البحرية اللذيذة إضافةً إلى مقهى زيست الذي يقدم أزكى أصناف القهوة والكيك والحلويات والعصائر المفضلة لدى جميع أفراد العائلة.

وقال هشام يوسف، مدير التسويق والمبيعات في منتجع ميلينيوم صلالة: "يشهد موسم الخريف تزايد أعداد السياح الوافدين إلى عُمان، وهذه هي سنتنا الأولى خلال فصل الخريف. ويسرنا ان نقدم خلال هذا الموسم باقة خاصة لضيوفنا الأعزاء ونحن سعداء للاهتمام الذي لمسناه من جانب الزوار وتقديرهم العميق للفندق وما يقدمه من خدمات متميزة".

وأضاف هشام: "يبعد المنتجع مسافة 15 دقيقةٍ فقط عن مطار صلالة، ولا ريب في أنّ الباقة الخاصة تتيح للضيوف تجربة منتجعنا بميزانية معقولة كما تتيح لهم قضاء عطلة الصيف في جوٍ بارد يبعث على الاسترخاء حيث الإطلالات الخلابة والأنشطة الخارجية الممتعة والمرحة التي تسر الضيوف من مختلف الأعمار والاذواق".

يذكر ان صلالة استضافت مؤخرا مهرجان صلالة السياحي، وهو مهرجان سياحي يبرز ثقافة وتراث المنطقة في إطار ترفيهي عائلي ويضم الكثير من الأنشطة الثقافية والموسيقية، ويشارك منتجع ميلينيوم صلالة كراع مشارك لمهرجان صلالة السياحي احتفالًا بالتراث العماني الفريد.