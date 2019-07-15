دبي فستيفال سيتي مول يطلق مكتبة موسيقية في خطوة غير مسبوقة بالقطاع

في سابقة هي الأولى من نوعها في العالم، أطلق دبي فستيفال سيتي مول مكتبته الموسيقية الخاصة، والتي ستتوفر عبر عدد من المنصات الموسيقية، ليكون أول مركز تسوق في العالم يطلق خدمة من هذا النوع. وستكون خدمة “Spotify” الأشهر لبث الموسيقى عالمياً واحدة من أوائل المنصات التي تتيح للمستخدمين إمكانية الحصول على ألبومات وأغان من عرض "IMAGINE"، العرض الصوتي والحسي الحاصل على رقمين قياسيين عالميين.

يجمع عرض "IMAGINE"، والذي يقام كل ليلة في منطقة فستيفال باي الجميلة ويعرض مجاناً لكافة الزوار، بين الليزر والضوء والنار والماء ليروي قصصاً مبهرة ومميزة. ويدمج العرض المتطور بين التقنيات المتقدمة والحس الفني البارز، مما مكنه من تسجيل رقمين قياسيين في موسعة غينيس العالمية عن أكبر شاشة للعرض الضوئي على الماء وأكبر عرض ضوئي دائم.

يتمتع كل عرض من عروض "IMAGINE" بموسيقاه الخاصة التي يتم ابتكارها بالتعاون مع أبرز الموسيقيين والمنتجين وفرق الأوركسترا العالمية، وجاء توفير إمكانية الحصول على تلك الموسيقى وبثها في أي وقت استجابة لطلبات العملاء.

في هذا الصدد قال ستيفن كليفر، مدير مركز التسوق في دبي: "يشاهد الزوار عروضنا ويتساءلون عن سبب عدم توفر هذه الأغنية أو تلك على“Spotify” ، وأدركنا حينها أنها فرصة مهمة لنا للتواصل مع عملائنا من خلال موسيقى عروض IMAGINE."

من الجدير بالذكر أن “Spotify” انطلق العام الماضي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بخدمة متكاملة من الموسيقى والأغاني العربية والقوائم المنتقاة لتناسب كافة الأذواق والأوقات، مع إمكانية الوصول إلى مجموعة تضم ملايين الأغاني لأصحاب الحسابات المجانية والممتازة. تتوفر الخدمة في 13 سوقاً بالمنطقة وتتواجد في 79 سوق حول العالم.

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بدوره قال تيموثي إيرنست، مدير مجموعة مراكز التسوق لدى الفطيم: "لطالما تركّز اهتمامنا في دبي فستيفال سيتي مول على ابتكار التجارب الاستثنائية لزوارنا، ويأتي إطلاق مكتبتنا الموسيقية الخاصة اليوم ليكون شهادة حقيقية على تلبية وعدنا وتأكيد التزامنا المتجدد تجاه القطاع."

وأضاف: "هذا واحد من الأسباب العديدة التي جعلتنا نرغب بالتعاون مع “Spotify”، فهو يشاركنا قيم الابتكار في المجال الذي يعمل فيه. ومن خلال إطلاق مكتبتنا الموسيقية، سيصبح بوسع عملائنا تعزيز تجربتهم لتمتد بعد مغادرة المول لفترة طويلة، ونتوقع أن نشهد تطورات مماثلة في القطاع.

وقال كلوديوس بولر، المدير التنفيذي للشرق الأوسط وإفريقيا لدى “Spotify”: "يساعد “Spotify” عشاق الموسيقى على الاستمتاع والاكتشاف ومشاركة الأعمال الموسيقية الجديدة للفنانين المحليين والعالميين ببساطة وسهولة. تسعدنا إضافة موسيقى "IMAGINE" إلى مكتبتنا الواسعة ليتمكن من عشاق الموسيقى من عيش التجربة المذهلة مراراً وتكراراً."