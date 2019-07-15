خمسة أسباب تجعل فندق الريتز - كارلتون مركز دبي المالي العالمي الوجهة الأمثل هذا الصيف

كشف فندق الريتز - كارلتون، مركز دبي المالي العالمي عن باقة من العروض الصيفية التي تتيح للضيوف اختبار تجارب لا تنسى من موقعه الفريد في وسط المدينة. وتقدّم الوجهة الفاخرة أسعاراً خاصة للأجنحة والشقق الفندقية، مع تجارب مفعمة بالاسترخاء والراحة في السبا الحائز على عدة جوائز. كما تضمن للذواقة الاستمتاع بأشهى الأطباق في مطاعمها المرموقة، قبل الانطلاق في نزهة في مجموعة من أرقى المتاجر ودور الأزياء المعاصرة.

الغرف والشقق الفندقية

تتميز غرف وشقق الريتز - كارلتون مركز دبي المالي العالمي بالأناقة التي تحاكي فخامة المدينة، مع مساحاتٍ رحيبة وأماكنٍ مخصصة للجلوس ونوافذ ممتدة من السقف وحتى الأرضيات لتسمح بدخول الضوء الطبيعي وتوفر إطلالاتٍ مذهلة على أفق المدينة الساحر.

وتشتمل هذه الغرف والشقق الفندقية الفاخرة على خياراتٍ تضمّ غرفة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم تسمح للضيوف بالاستمتاع بإقامة طويلة، مع فرصة للانغماس بتجارب راقية تزخر بخدمات الريتز - كارلتون الشهيرة وسط الموقع الذي يعتبر الأكثر تميزاً في دبي. كما تعتبر الشقق الفندقية خياراً مثالياً للعائلات أو الأزواج الذين ينشدون قضاء عطلة نهاية أسبوع ممتعة.

التكلفة: تبدأ الأسعار من 250 ألف درهم إمارات

أسعار مخصصة للمجموعات التي تنشد إقامة فاخرة وإجازة مترفة في دبي للاستمتاع بتجربة لا تنسى خلال الصيف.

التكلفة: تبدأ الأسعار من 400 درهم إماراتي لليلة الواحدة

التاريخ: يتوافر العرض بدءاً من اليوم ولغاية 14 سبتمبر 2019

الأجنحة الفندقية

تجسّد الأجنحة الفندقية في الريتز - كارلتون، مركز دبي المالي العالمي خياراً ملائماً للعائلات أو الأزواج الجدد على حدّ سواء. إذ يمكنهم التنعّم بإقامة فاخرة في أجواء تنضح بالخصوصية والراحة في الجناح الملكي أو أجنحة "أمباسدور".

وسيحظى الضيوف بغرفة "كلوب" مجانية عند حجز الجناح الملكي، مع خدمة سائق لمدة ثلاث ساعات مجاناً.

التكلفة: تبدأ أسعار الأجنحة من 12 ألف درهم إماراتي لليلة الواحدة.

وبإمكان الضيوف الذين يحجزون جناح "أمباسدور" الحصول على غرفة ديلوكس مع حسم بقيمة 50%، فضلاً عن إمكانية الدخول المجاني إلى ردهة "كلوب لاونج" للضيوف المقيمين في غرف "ديلوكس".

التكلفة: تبدأ أسعار الأجنحة من 990 درهم إماراتي لليلة الواحدة.

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سبا الريتز- كارلتون، مركز دبي المالي العالمي

يدعو المنتجع الصحي الخاص بفندق الريتز - كارلتون، مركز دبي المالي العالمي الضيوف إلى اختبار تجربة مفعمة بالراحة والعافية ضمن وجهته التي تعد من أبرز مراكز الرعاية الصحية الفاخرة على مستوى الشرق الأوسط. يقدم السبا أحدث أنواع الجلسات والمنتجات العلاجية، ويستخدم التقنيات المحلية العريقة لاستعادة توازن العقل والجسد والنفس، كما يوفر أفضل التجارب العلاجية للعناية بشرة الوجه، وأبرزها "دايموند كوكون" من "ناتورا بيسيه" وأقنعة الوجه الذهبية والماسيّة من علامة "نيسكو".

"ناتورا بيسيه"

تقدّم علامة "ناتورا بيسيه" مجموعة من المنتجات الأصلية بتوليفات مبتكرة تعالج مشاكل جميع أنواع البشرة. وتعدّ مجموعة "دايموند كوكون" من أحدث منتجات العلامة التي يقدمها المنتجع، حيث تعمل على حماية البشرة من الجسيمات الملوثة ومقاومة التأثيرات الضارة للجذور الحرة.

التكلفة: جلسة للعناية بالوجه لمدة 60 دقيقة مقابل 620 درهم إماراتي

"نيسكو"

تتكون قناعات "نيسكو" المعززة بالكولاجين الطبيعي والمرطِب من حمض "الهيالورونيك" الذي يسهم في الحد من ظهور الخطوط الدقيقة ويمنح البشرة إشراقة ونضارة. ويعتبر علاج الوجه "دايموند راديانس" حلاً مثالياً للتألق ببشرة مشرقة مفعمة بالترطيب لمحاربة علامات التقدم بالسن. في حين يوفر "نانو جولد" خياراً فعالاً لترميم البشرة وشدّها والتخفيف من تهيّجها واحمرارها.

التكلفة: قناع الوجه الذهبي أو الماسيّ مقابل 230 درهم إماراتي (تتوافر أيضاً جلسات علاجية للعناية بالشفاه والرقبة والعينين)

"جيت أفينيو"

يتميز بموقعه القريب عن "جيت أفينيو" في مركز دبي المالي العالمي، والذي يضم مجموعة من خيارات البيع بالتجزئة ومتاجر أزياء راقية. ويمتدّ المشروع من مبنى البوابة وصولاً إلى أبراج "سنترال بارك"، موفراً وجهة ترفيهية متكاملة تفتح أبوابها على مدار العام أمام الزوار الذين تتيح لهم التنقل بكل سهولة. كما يحتضن المشروع أكثر من 185 مطعم ومتجر تجزئة ووجهات للأزياء ونمط الحياة العصري، وهو لا يبعد سوى مسافة قصيرة عن فندق الريتز - كارلتون، مركز دبي المالي العالمي، ويمكن الوصول إليه عبر الطريق الخاصّ بمطعم "صانكن جاردن".

المطاعم

يقدّم فندق الريتز - كارلتون دبي مجموعة من تجارب الطعام والترفيه المبتكرة هذا الصيف. ويجسّد "صانكن جاردن" ملاذاً ساحراً يسمح للضيوف بتذوق أشهى المقبلات العربية ومشاهدة مباريات فرقهم الرياضية المفضلة. أمّا مطعم "كافيه بيلج" والذي يستحضر السحر البلجيكي في حقبة العشرينيات فيقدّم فعاليات ترفيهية متنوعة كساعات البرانش المتميزة وليالي السيدات الخاصة ووجبات الغداء المخصصة للشركات. كما يعتبر مطعم "كيك" الذي يفتح أبوابه طوال اليوم وجهة مثالية للضيوف الذين ينشدون تناول عشاء متأخر أو فطور مبكر أو حتى غداء صحي. بينما يبدع مطعم "لو سيرك" الفرنسي بابتكار أروع الأطباق لوجبتي الغداء والعشاء.