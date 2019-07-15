روزوود أبوظبي: الوجهة العائلية الأولى في العاصمة



هل خططت لإجازتك الصيفية؟ يسعدنا في روزوود أبوظبي أن ندعوك لحجز باقة "أوقات عائلية" الجديدة المتوفرة ضمن حجوزات الأجنحة الفندقية لتستمتع بعطلة ترفيهية استثنائية بأجواء تلائم الأطفال. صممت الباقة بشكل خاص لتناسب جميع الأعمار، وسيحصل كل من يقوم بحجز جناح عائلي في روزوود أبوظبي على فرصة للاستمتاع بمجموعة من الأنشطة السياحية المشوقة ذات الشعبية الواسعة ضمن تجربة حصرية في العاصمة أبوظبي.

يقدم روزوود أبوظبي لضيوفه عند القيام بحجز أحد الأجنحة الفندقية فرصة لاختيار إثنين من النشاطات المتاحة ضمن عرض باقة "أوقات عائلية" ليستمتعوا بالأنشطة الترفيهية المفعمة بالإثارة والتشويق كالذهاب في رحلة مائية إلى ياس ووتروورلد التي تحتضن في رحابها أكثر من 40 لعبة مائية ومنزلق، أو خوض مغامرات بالغة الإثارة في عالم فراري كركوب اللعبة الأفعوانية الأسرع في العالم، أو حتى زيارة عالم وارنر براذرز أبوظبي لاكتشاف المنتزه الترفيهي المغلق الذي يستعرض 29 لعبة مشوقة، أو يمكنك الذهاب في رحلة استثنائية لخوض تجربة ثقافية تاريخية في متحف اللوفر أبوظبي.

وأما بالنسبة للعائلات التي تفضل أن تمضي إجازتها في بيئة هادئة ومريحة وتبحث عن تجربة ضيافة متميزة مع روزوود أبوظبي، فيمكنهم اختيار باقة "رحلة بنكهات عالمية" والتي ستتيح لهم متعة التعرف على نكهات الأطباق العالمية، أو باقة "في بيتك مع الشيف عماد"، مع تشكيلة من الأطباق الشهية التي سيشرف على تحضيرها رئيس الطهاة الشيف عماد زلوم شخصياً ليستمتع ضيوف المطعم بالمذاق البيروتي الأصيل، أو باقة "استجمام عائلي" في (سينس سبا)، لينعموا بأوقات استثنائية يقومون خلالها بتجديد النشاط والصحة ضمن تجربة ترفيهية مسلية ومريحة للوالدين والطفل. ويمكن لضيوف روزوود أبوظبي اختيار إضافة تجارب أخرى إلى الباقتان المختارتان ضمن الجناح المحجوز وتبلغ قيمة الباقة الإضافية 400 درهم للشخص.

ومن المزايا الفندقية الإضافية ضمن باقة "أوقات عائلية" إمكانية ترقية الغرفة إلى الفئة الأعلى درجة حسب التوافر، والدخول إلى نادي الأطفال، وإنترنت مجاني ووجبة إفطار مجانية في مطعم "أكوا" الحائز على عدة جوائز عالمية.



ويقدم الفندق للضيوف الراغبين بالحفاظ على صحتهم ولياقتهم خلال عطلة الصيف جلسة استشارة مجانية عن اللياقة البدنية مع المدرب الشخصي. ويمكن الاستفادة من خدمة كونسيرج وخدمة صف السيارة والتدبير المنزلي اليومي في أي وقت يطلبه الضيف. وتشتمل باقة "أوقات عائلية" على حجوزات الأجنحة مثل "رويال 3 غرف"، وجناح روزوود بغرفتي نوم، وغرفتين ديلوكس، جميعها تعتبر مثالية للعائلات.



يرحب روزوود أبوظبي بالضيوف الراغبين بتسجيل الدخول باكراً وتسجيل الخروج المتأخر حسب توافر الغرف. يتوجب حجز باقة

"أوقات عائلية" إما عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني فقط. وسيقوم فريق العمل بتأكيد الحجز حسب التجربة التي يختارها النزلاء عند الحجز.