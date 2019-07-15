Liv. يتبرع لصالح "دبي العطاء"

أعلنت Liv.، منصة الخدمات المصرفية الرقمية التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني، اليوم عن تبرعها بـمبلغ 50 ألف درهم إلى مؤسسة "دبي العطاء" الخيرية التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرّاً لها، وذلك في إطار حملة خيرية.

وقدّمت منصة الخدمات المصرفية الرقمية تبرعاً بقيمة درهم واحد إلى "دبي العطاء" بالنيابة عن كل عميل أدار العجلة في التطبيق ووقفت عند خانة "حاول مرة أخرى"، والتي تم تغيير اسمها إلى #Liv4Charity في شهر مايو من العام الجاري. وحققت الحملة نجاحاً كبيراً بين عملاء Liv.، إذ وصلت إلى هدفها بجمع 50 ألف درهم لصالح عمل خيري.

وتمنح عجلة الحظ في تطبيق Liv. المستخدمين فرصة الفوز بجوائز فورية على غرار قسائم التسوق وقسائم المطاعم وعلاجات التجميل وصفوف اللياقة البدنية، وتذاكر الدخول إلى الفعاليات المميزة والمناطق الترفيهية، علاوة على الجوائز النقدية. وفي نسخة هذا العام من عجلة الحظ، رفعت Liv. عدد الجوائز اليومية ومنحت بالفعل جوائز لأكثر من 8,060 عميل.

وفي هذا السياق، قال جاياش باتيل، مدير منصة الخدمات المصرفية الرقمية Liv.: "يسعدنا في Liv. تقديم هذا التبرع لصالح مؤسسة ’دبي العطاء‘ ليساهم في تحسين حياة المستحقين. ولطالما كان هدفنا تمكين العملاء من المشاركة في قضايا نبيلة عزيزة على قلوبهم، ومنحهم الإحساس بالفوز دائماً. وقد نجحنا بتحقيق هذا الهدف عبر تغيير الشعور المخيّب الذي يتملّكهم عند وقوف العجلة على خانة ’حاول مرة أخرى‘ إلى شعور فرح لمساعدة الأطفال عبر هذا التبرع".

وقال فؤاد شيبان، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس شراكة الأعمال للموارد البشرية في بنك الإمارات دبي الوطني: "وباعتبارنا المصرف المفضل للشباب من جيل الألفية، نحرص على التحلي بالوعي الإجتماعي بوصفه ركيزة جوهرية في Liv.، لذلك سعينا إلى تصميم هذه الطريقة الممتعة والتفاعلية لرد الجميل للمجتمع".

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من جانبها، قالت أمل الرضا، رئيس إدارة تنمية الموارد المالية في "دبي العطاء": "نتوجه بجزيل الشكر إلى منصة Liv. لإطلاقها هذه المبادرة المتميزة لجمع التبرعات والتي تكللت بالنجاح على جميع المستويات. ويسعدنا أن نشهد إطلاق منصة الخدمات المصرفية الرقمية الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي انطلقت منذ عامين فقط، هذه المبادرة الخيرية المبتكرة هي خير مثالٍ على المسؤولية الاجتماعية للشركات في الدولة. وبمثل هذا الدعم، يتسنى لمؤسسة ’دبي العطاء‘ أن تمضي قدماً في التزامها المتواصل بالتأثير على حياة الأطفال والشباب الأقل حظاً في المجتمعات المستحقة حول العالم".

ولتفعيل العجلة في التطبيق، يجب على العملاء استكمال ثلاث من ست مهام بسيطة، مثل سداد الفواتير، أو إجراء التحويلات الدولية، أو تحويل راتبهم إلى حسابهم. وسيكسب العملاء الذين يستخدمون التطبيق وبطاقة الخصم المباشر لإجراء المعاملات أو التقدم بطلبات للحصول على منتجات جديدة أو تحديث بياناتهم الشخصية، نقاط الولاء "ليفيون" التي يمكن استخدامها للفوز بمجموعة من الهدايا المجزية عبر تدوير عجلة الحظ.

وتعتبر منصة Liv. اليوم من أسرع الخدمات المصرفية نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة، لاسيما بين الشباب من جيل الألفية وما بعده. وقد حازت مؤخراً على جائزة "أكثر مصرف رقمي ابتكاراً" في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال حفل جوائز "جلوبال فاينانس 2018 في الشرق الأوسط للمصارف الرقمية والمبتكرين"، وكذلك جائزة "أفضل بنك رقمي في الشرق الأوسط" خلال حفل توزيع جوائز "ذا آسيان بانكر" للتميز الدولي 2018 في الخدمات المالية للأفراد .

يظهر في الصورة: فؤاد شيبان، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس شراكة الأعمال للموارد البشرية في بنك الإمارات دبي الوطني؛ وجاياش باتيل، مدير منصة الخدمات المصرفية الرقمية Liv. أثناء تسليم الشيك لأمل الرضا، رئيس إدارة تنمية الموارد المالية في "دبي العطاء"؛ وزينب الفريدوني، نائب مدير قسم جمع التبرعات في "دبي العطاء".