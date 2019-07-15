الامارات | محمد بن راشد يتلقى التهاني بذكرى ميلاده من أحفاده

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يتلقى التهاني بذكرى ميلاده من أحفاده والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، التهاني بذكرى ميلاده، التي صادفت اليوم، من أحفاده.
ويظهر مقطع فيديو بثه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، عبر حسابه في "انستغرام" صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهو ينزل من سيارته، في الوقت الذي سارع إليه أحفاده، والتفوا حوله مهنئين إياه بذكرى ميلاده.
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