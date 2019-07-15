محمد بن زايد يبحث تعزيز العلاقات مع رئيس غامبيا

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم في مجلس قصر البحر، فخامة آداما بارو رئيس جمهورية غامبيا الصديقة.

وبحث سموه ورئيس غامبيا خلال اللقاء، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل دعمها وتنميتها في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والإنسانية، بما يحقق مصالحهما المتبادلة.

واستعرض الجانبان فرص وإمكانات تعزيز التعاون الثنائي بما يحقق تطلعات البلدين للوصول بالعلاقات إلى مستويات متقدمة تخدم مصالحهما المشتركة، إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، على دعم خطط وجهود التنمية والتطوير في الدول الصديقة الأفريقية وتعزيز التعاون الثنائي معها.

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من جانبه، أشاد رئيس غامبيا بالمشاريع التنموية والإنسانية التي تنفذها دولة الإمارات في غامبيا، والتي تسهم بدور كبير في دفع عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية والبشرية، مثمناً مبادرات الدولة واستجابتها الإنسانية السريعة للتحديات المختلفة التي تواجهها العديد من الشعوب الأفريقية والعالم.

وحضر مجلس قصر البحر، صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين.

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