مجلس الوزراء يعتمد إعادة تشكيل مجلس جامعة زايد برئاسة نورة الكعبي

اعتمد مجلس الوزراء قراراً بإعادة تشكيل مجلس جامعة زايد، برئاسة معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، وذلك بهدف دعم جهود الجامعة في نشر المعرفة للمجتمعات المحلية والعالمية، وإعداد جيل من الخريجين المؤهلين الذين يتمتعون بالتميز الأكاديمي والمهارات القيادية.

ونص القرار على أن يضم مجلس إدارة الجامعة في عضويته معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة، وأصحاب السعادة والسادة التالية أسماؤهم: وكيل وزارة تنمية المجتمع، وحميد مطر سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي للمجموعة، شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، وعبدالناصر جمال الشعالي، مدير إدارة تخطيط السياسات في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وشذى الهاشمي، مدير إدارة مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، ومريم سعيد غباش، نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للاستثمار، وسعيد سلطان الظاهري، رجل أعمال، وروبرت جون ولن، أكاديمي.

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يذكر أن جامعة زايد تأسست عام 1998 كمؤسسة علمية عصرية تعتمد نموذجاً عالمياً في التعليم وبرؤية تهدف إلى تعزيز موقعها كجامعة رائدة في المنطقة في مجال الابتكارات التعليمية والبحثية، وتنمية المهارات القيادية الطلابية التي تخدم التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للدولة.