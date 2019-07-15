رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من الحاكم العام لنيوزيلندا

تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، رسالة خطية من فخامة باتسي ريدي، الحاكم العام لنيوزيلندا تتعلق بالعلاقات الثنائية.
واستعرضت رسالة فخامة الحاكم العام لنيوزيلندا سبل تعزيز العلاقات بين نيوزيلندا ودولة الإمارات، كما حرصت على تأكيد التعاون مع الإمارات وغيرها من الدول، لدعم الأمن العالمي ومواجهة التطرف والإرهاب.
وعبّرت رسالة الحاكم العام لنيوزيلندا عن الامتنان لدولة الإمارات على دعمها بلادها والوقوف إلى جانبها في الظروف كافة.
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