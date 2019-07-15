اخبار الخليج / اخبار الإمارات

رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من الحاكم العام لنيوزيلندا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، رسالة خطية من فخامة باتسي ريدي، الحاكم العام لنيوزيلندا تتعلق بالعلاقات الثنائية.

واستعرضت رسالة فخامة الحاكم العام لنيوزيلندا سبل تعزيز العلاقات بين نيوزيلندا ودولة الإمارات، كما حرصت على تأكيد التعاون مع الإمارات وغيرها من الدول، لدعم الأمن العالمي ومواجهة التطرف والإرهاب.

وعبّرت رسالة الحاكم العام لنيوزيلندا عن الامتنان لدولة الإمارات على دعمها بلادها والوقوف إلى جانبها في الظروف كافة.

اقرأ أيضاً... رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون الرئيس الفرنسي باليوم الوطني

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من الحاكم العام لنيوزيلندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا