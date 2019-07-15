تركيب أكبر نظام طاقة شمسية في "مطار دبي الدولي"

أتمت كل من مطارات دبي، التي تشغل أكثر مطارات العالم ازدحاماً، والاتحاد لخدمات الطاقة "الاتحاد إسكو" المملوكة بالكامل لهيئة كهرباء ومياه دبي، "ديوا" عملية تركيب نظام للطاقة الشمسية بنجاح، بقوة 15 ألف لوحة ضوئية جهدية في المبنى 2 بمطار دبي الدولي.

وفي وجود نظام طاقة شمسية بقوة 5 ميجاواط بيك، سيولّد المشروع 7،483،500 كيلوواط/ساعة من الطاقة سنوياً لمطارات دبي، ما سيسهم في توفير 3،330،157 درهم. كما سيعمل هذا المشروع على تخفيف الحمل عن المبنى 2 بنسبة 29 في المئة، بالإضافة إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 3،243 طن متري، وهذا يعادل زرع 53،617 شجرة لمدة 10 أعوام.

وتم تنفيذ المشروع في إطار مبادرة "شمس دبي" أول مبادرة ذكية تطلقها هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، لتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة النظيفة، ما يشجع على تركيب لوحات شمسية على أسطح البنايات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وتوصيلها بشبكة "ديوا" لنقل الفائض من الطاقة المتولدة، وستقدم شركة "الاتحاد إسكو" خدمات صيانة لمطارات دبي لمدة سبع سنوات من تاريخ إنجاز المشروع.

وقال مايكل إبيتسون، النائب الأول لرئيس قطاع التكنولوجيا والبنى التحتية بمطارات دبي، إن إطلاق مطارات دبي العديد من المبادرات الصديقة للبيئة في الأعوام الماضية، يأتي للحد من بصمة الكربون لديها، والإسهام في تحقيق رؤية دبي في تقليل استهلاك الطاقة بمقدار 30 في المئة بحلول عام 2030، ويشمل هذا استخدام تركيبات موفّرة للطاقة، والارتقاء بأنظمة التبريد، وتركيب مصابيح ضوئية موفرة للطاقة وغيرها من الأساليب.

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وأضاف: "علاوة على تمكيننا من الحد من بصمة الكربون وتقليل التكاليف، فإن هذه المبادرات تدعم أيضاً رؤيتنا طويلة الأجل لمستقبل محايد من حيث الأثر الكربوني والتي تسير جنباً إلى جنب مع هدف صناعة الطيران، ونتطلع للعمل على مزيد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز كفاءة استخدام الطاقة بالتعاون مع الاتحاد إسكو في المستقبل".

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من جانبه، قال علي الجاسم، الرئيس التنفيذي لشركة "الاتحاد إسكو"، إن شراكتنا مع "مطارات دبي" لتركيب اللوحات الضوئية الجهدية للطاقة الشمسية، يمنحنا فرصة للقيام بدور في تحقيق رؤية مطارات دبي في كفاءة استخدام الطاقة والتطوير، كما يعد هذا امتداداً لشراكة قائمة بالفعل بين "مطارات دبي" و"الاتحاد إسكو" يرجع تاريخها إلى أكتوبر 2017 عندما وقّعنا اتفاقية للتعديل التحديثي لمبنى 1 و2 و3 بمطار دبي الدولي، لرفع كفاءة استخدام الطاقة وتقليل استهلاك المياه والكهرباء بمقدار 20 في المئة، هذا يبرز من جديد أهمية تضافر الجهود لتحقيق أهداف دبي الرامية إلى الاستدامة.

وأضاف أن مبادرة "شمس دبي" تدعم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، لجعل دبي من أذكى المدن في العالم، مشيراً إلى أن الاتحاد إسكو تهدف إلى التعديل التحديثي لـ 30 ألف مبنى بحلول عام 2030، وتعد الآن لتنفيذ مشروعات بقيمة 400 مليون درهم، تشمل مشروعات التحديث الصناعي والطاقة الشمسية.