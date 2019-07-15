الامارات | رائد في شرطة أم القيوين ينقذ شخصا وابنه من الغرق

شكرا لقرائتكم خبر عن رائد في شرطة أم القيوين ينقذ شخصا وابنه من الغرق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 15 يوليو 2019

كرم قائد عام شرطة أم القيوين اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا أحد موظفي القيادة وهو الرائد د. أحمد محمد الغص، وذلك لقيامه بإنقاذ شخص وابنه كانا على وشك الغرق، والإبلاغ عن الحالة والتواصل مع الإسعاف الوطني، مما كان سبباً في إنقاذ حياة الطفل الذي كان بحالة حرجة.

وقدم القائد العام شكره وثناءه على ما قام به الرائد أحمد من تفان وإحساس بالمسؤولية وواجب إنساني في مد يد العون لمن يحتاجها، حيث يعد ذلك مصدر فخر للشرطة في قيامها بدورها في توفير الأمن والأمان في المجتمع.