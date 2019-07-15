الامارات | والدته طلبت منه إغلاق الهاتف المحمول فخرج من المنزل ولم يعد منذ 12 يوما

شكرا لقرائتكم خبر عن والدته طلبت منه إغلاق الهاتف المحمول فخرج من المنزل ولم يعد منذ 12 يوما والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغيب الطفل الهندي محمد برويز 15 عاما عن منزله قبل 12 يوما إثر وقوع مشادة كلامية بينه وبين والدته بسبب انشغاله بالهاتف المحمول في وقت متأخر من الليل، وتلقى مركز شرطة المناطق الصناعية الشامل في 4 يوليو الجاري بلاغا من والد الطفل يفيد بخروج ابنه من المنزل فجراً دون عودته.

وقال والد الطفل المتغيب عن منزله، لـ "الامارات اليوم" إن ابنه (محمد) هو الولد الوحيد له من بين ثلاث بنات، وهو طفل ملتزم ويحفظ القرآن ويشارك في الدروس الدينية في المسجد القريب من المنزل يوميا منذ انتهاء العام الدراسي.

وأوضح أنه يسكن في منطقة مويلح في إمارة الشارقة وأن (محمد) كان يعود يوميا من المنزل بعد انتهاء الدروس بعد صلاة العشاء الساعة 11 ليلا، ويتناول طعام العشاء مع الأسرة ثم يذهب لقراءة القرآن قبل النوم.

وأضاف أنه في 4 يوليو الجاري وقعت مشادة كلامية بين (محمد) ووالدته بشأن انشغاله بالهاتف قبل النوم وطلبت منه إغلاق الهاتف والنوم مبكرا، وتابع عند استيقاظي لصلاة الفجر ذهبت لغرفته فلم أجده في سريره، حيث ترك جميع أغراضه من محفظة وأموال وهاتف في غرفته وخرج من المنزل وهو يرتدي كندورة بيضاء اللون ولم يعد إلى الآن.

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وأشار إلى أن ابنه لا يعاني من أي مشاكل نفسية وأنه يعيش حياة طبيعية، وتابع أنه تواصل مع جميع أصدقائه وأفراد الأسرة في الدولة للحصول على أي معلومة عن ابنه اعتقادا بأنه قد يكون ذهب لأحدهم نتيجة غضبه من والدته، إلا أن الجميع لا يملك أي معلومة عنه ولم يتلقى أي اتصال منه.

وأوضح أنه يطلب من جميع أفراد المجتمع مساعدته في البحث عن ابنه الوحيد المتغيب عن المنزل وإبلاغ الجهات المختصة في الدولة عن وجوده لإعادته سالما إلى أسرته، لافتا إلى أن والدته في حالة صحية سيئة نتيجة غياب ابنها الوحيد وأنهم بحثوا عنه في جميع المراكز التجارية والمستشفيات والمساجد دون أي يعثروا على أثر له.