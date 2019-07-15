الامارات | مجلس الوزراء يعتمد إعادة تشكيل مجلس جامعة زايد برئاسة نورة الكعبي

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يعتمد إعادة تشكيل مجلس جامعة زايد برئاسة نورة الكعبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد مجلس الوزراء قرارا بإعادة تشكيل مجلس جامعة زايد، برئاسة وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة نورة بنت محمد الكعبي ، وذلك بهدف دعم جهود الجامعة في نشر المعرفة للمجتمعات المحلية والعالمية، وإعداد جيل من الخريجين المؤهلين الذين يتمتعون بالتميز الأكاديمي والمهارات القيادية.

ونص القرار على أن يضم مجلس إدارة الجامعة في عضويته وزيرة دولة سارة بنت يوسف الأميري، والسادة التالية أسماؤهم : وكيل وزارة تنمية المجتمع، وحميد مطر سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي للمجموعة، شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، ومدير إدارة تخطيط السياسات في وزارة الخارجية والتعاون الدولي عبدالناصر جمال الشعالي، ومدير إدارة مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي شذى الهاشمي، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للاستثمار مريم سعيد غباش، ورجل الأعمال سعيد سلطان الظاهري، والأكاديمي روبرت جون ولن.

يذكر أن جامعة زايد تأسست عام 1998 كمؤسسة علمية عصرية تعتمد نموذجا عالميا في التعليم وبرؤية تهدف إلى تعزيز موقعها كجامعة رائدة في المنطقة في مجال الابتكارات التعليمية والبحثية، وتنمية المهارات القيادية الطلابية التي تخدم التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للدولة.