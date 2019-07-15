الامارات | 5 طرق سهلة لحماية العينين من الأشعة الشمسية والفوق بنفسجية

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق سهلة لحماية العينين من الأشعة الشمسية والفوق بنفسجية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، على أهمية من حماية العينيْن من التعرض لأشعة الشمس، لا سيّما في الأجواء المُشمسة حيث من الشائع التعرض لأشعة الشمس طوال أيّام السنة، مثل منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الأشعة فوق البنفسجية تنبعث من الشمس، وهي شكل من أشكال الطاقة التي تشبه الضوء المرئي أو الأشعة السينيّة والتي من الممكن أن تحدث ضررا للجلد والعينيْن.

وأوضح المستشفى ضمن برامج التوعية التي يقدمها عبر المدونة الصحية، أن أشعة الشمس تُعد المصدر الرئيسي للأشعة فوق البنفسجية، حيث تنبعث منها الموجات فوق البنفسجية الطويلة والموجات فوق البنفسجية المتوسّطة والتي يُعتبر كلّ منهما مضرّاً، ومن شأن الموجات فوق البنفسجية الطويلة أن تسبّب تشيّخ الجلد ويؤدّي التعرّض إلى الموجات فوق البنفسجية المتوسّطة إلى الإصابة بحروق الشمس.

وحذر من أن الأشعة فوق البنفسجية تبلغ أوجها في منتصف النهار وخلال أشهر ذروة الصيف، وتزداد قوّتها بالقرب من خط الاستواء، وقد تسبب نموّ أوعية صغيرة ومزعجة في الجزء الأبيض من العين، مثل الظُفرات والشُحيمات، لا سيّما لدى الأشخاص الذين يمضون وقتاً طويلاً تحت أشعة شمس الظهيرة، مثل راكبي الأمواج وصيادي الأسماك والمزارعين. وقد تتطلّب هذه الحالات تدخّلاً جراحياً لاستئصال الأوعية النامية.

وأشار إلى أن حماية العينيْن أثناء التواجد تحت أشعة الشمس تساعد في الوقاية من الإصابة بالظُفرات والشُحيمات وأيضاً في التخفيف من خطر الإصابة بحالات صحية أكثر خطورةً، مثل سرطان عدسة العين والجفن، إلى جانب التخفيف من خطر الإصابة بالساد.

وقدم المستشفى 5 نصائح فعالة لحماية العينين من التعرض لأشعة الشمس والأشعة الفوق بنفسجية، شملت:

1. قد تصاب العينان بضرر ناتج عن أشعة الشمس في أيّ وقت من العام، وخصوصاً في الأجواء المُشمسة أكثر من غيرها لذلك، لا بدّ من ارتداء نظارات شمسية تحجب الأشعة فوق البنفسجية وقبعات عريضة الحواف عند التواجد في الخارج.

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2. عند شراء نظارات شمسية، ينبغي التأكّد من أن الملصق على النظارات يشير إلى توفير حماية من الموجات فوق البنفسجية الطويلة بنسبة 99% أو 100% أو توفير الحماية من جميع الأشعة فوق البنفسجية التي يصل طولها إلى 400.

3. تخترق الأشعة فوق البنفسجية الغيوم، لذا، لا بدّ من استخدام وسيلة للحماية من أشعة الشمس حتى عندما يكون الجو غائماً.

4. لا تنظر أبداً إلى الشمس في شكل مباشر، حتى أثناء الكسوف، فقد يؤدي ذلك إلى إصابة شبكية العين بأضرار جسيمة.

5. ساعد الأطفال والكبار في السنّ على حماية أعينهم من أشعة الشمس بارتداء القبعات والنظارات الشمسية.